В селе на Одесчине построят Центр безопасности граждан — сколько будут стоить работы

Центр безопасности граждан. Фото: ГУ ГСЧС

В селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Заказчиком работ выступает Департамент капитального строительства и путевого хозяйства Одесской ОВA. Начало аукциона назначено на 26 декабря, а работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года. Общая сумма объявленного тендера —

35 561 586 грн. Он запланирован в формате открытых торгов c особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Что планируют сделать

Возведение монолитных стен;

Проведение коммуникаций и гидро- пароизоляции;

Установка окон, шпаклевка и покраска стен;

Полная отделка полов;

Установка сантехники и электричества;

Установка батарей;

Внутренние косметические работы;

Всего в договоре указано более 700 разных видов работ.

Что такое Центр безопасности граждан

Центр безопасности — это объект инфраструктуры общества, в котором могут размещаться несколько служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения: спасатели ГСЧС с диспетчерской, полицейские и медики для реагирования на экстренные случаи. Таких Центров безопасности граждан в Украине до войны было построено более 40, однако в Одесской области этот центр может стать только вторым по счету. Первый — в Авангардской ОТГ — это двухэтажное здание площадью почти 500 кв. метров. Стоимость его строительства в свое время была почти 12 млн грн.

Отметим, что неизвестно согласованы ли такие расходы на запланированное строительство с профильной комиссией, следящей за тендерами.

Больше о профильной комиссии

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.