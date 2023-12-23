Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В селе на Одесчине построят Центр безопасности граждан — сколько будут стоить работы arrow

В селе на Одесчине построят Центр безопасности граждан — сколько будут стоить работы

23 декабря 2023 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В селе на Одесчине построят Центр безопасности граждан — сколько будут стоить работы
Центр безопасности граждан. Фото: ГУ ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о тендере

Заказчиком работ выступает Департамент капитального строительства и путевого хозяйства Одесской ОВA. Начало аукциона назначено на 26 декабря, а работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года. Общая сумма объявленного тендера —
35 561 586 грн. Он запланирован в формате открытых торгов c особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Что планируют сделать

  • Возведение монолитных стен;
  • Проведение коммуникаций и гидро- пароизоляции;
  • Установка окон, шпаклевка и покраска стен;
  • Полная отделка полов;
  • Установка сантехники и электричества;
  • Установка батарей;
  • Внутренние косметические работы;

Всего в договоре указано более 700 разных видов работ.

Что такое Центр безопасности граждан

Центр безопасности — это объект инфраструктуры общества, в котором могут размещаться несколько служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения: спасатели ГСЧС с диспетчерской, полицейские и медики для реагирования на экстренные случаи. Таких Центров безопасности граждан в Украине до войны было построено более 40, однако в Одесской области этот центр может стать только вторым по счету. Первый — в Авангардской ОТГ — это двухэтажное здание площадью почти 500 кв. метров. Стоимость его строительства в свое время была почти 12 млн грн.

Отметим, что неизвестно согласованы ли такие расходы на запланированное строительство с профильной комиссией, следящей за тендерами.

Больше о профильной комиссии

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме