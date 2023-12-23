В селе на Одесчине построят Центр безопасности граждан — сколько будут стоить работы
В селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Заказчиком работ выступает Департамент капитального строительства и путевого хозяйства Одесской ОВA. Начало аукциона назначено на 26 декабря, а работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года. Общая сумма объявленного тендера —
35 561 586 грн. Он запланирован в формате открытых торгов c особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.
Что планируют сделать
- Возведение монолитных стен;
- Проведение коммуникаций и гидро- пароизоляции;
- Установка окон, шпаклевка и покраска стен;
- Полная отделка полов;
- Установка сантехники и электричества;
- Установка батарей;
- Внутренние косметические работы;
Всего в договоре указано более 700 разных видов работ.
Что такое Центр безопасности граждан
Центр безопасности — это объект инфраструктуры общества, в котором могут размещаться несколько служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения: спасатели ГСЧС с диспетчерской, полицейские и медики для реагирования на экстренные случаи. Таких Центров безопасности граждан в Украине до войны было построено более 40, однако в Одесской области этот центр может стать только вторым по счету. Первый — в Авангардской ОТГ — это двухэтажное здание площадью почти 500 кв. метров. Стоимость его строительства в свое время была почти 12 млн грн.
Отметим, что неизвестно согласованы ли такие расходы на запланированное строительство с профильной комиссией, следящей за тендерами.
Больше о профильной комиссии
В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.
Как сообщить о подозрительной закупке
Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.
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