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Майже мільйон за одне місце — на Одещині побудують дитячий садок

19 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Майже мільйон за одне місце — на Одещині побудують дитячий садок
Місце під будівництво садочка. Фото: Google Maps
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Таїрове Одеської області планують побудувати новий дитячий садок. Відомо, що на заклад на 90 місць виділять понад 80 мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником стало Державне підприємство "Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів". ДП планує витратити на будівництво у селі, населення якого складає три з половиною тисячі осіб, 81 120 240 гривень.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • Демонтаж старих завалів;
  • Зведення монолітних стін;
  • Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;
  • Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін;
  • Повне оздоблення підлоги;
  • Установлення сантехніки та електрики; 
  • Встановлення батарей;
  • Внутрішні косметичні роботи;

Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 26 грудня включно. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.

Також ми писали, що в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

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