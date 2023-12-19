Майже мільйон за одне місце — на Одещині побудують дитячий садок

Місце під будівництво садочка. Фото: Google Maps

У селі Таїрове Одеської області планують побудувати новий дитячий садок. Відомо, що на заклад на 90 місць виділять понад 80 мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником стало Державне підприємство "Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів". ДП планує витратити на будівництво у селі, населення якого складає три з половиною тисячі осіб, 81 120 240 гривень.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Демонтаж старих завалів;

Зведення монолітних стін;

Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;

Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін;

Повне оздоблення підлоги;

Установлення сантехніки та електрики;

Встановлення батарей;

Внутрішні косметичні роботи;

Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 26 грудня включно.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.

Також ми писали, що в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.