Майже мільйон за одне місце — на Одещині побудують дитячий садок
У селі Таїрове Одеської області планують побудувати новий дитячий садок. Відомо, що на заклад на 90 місць виділять понад 80 мільйонів.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
За інформацією відкритого аукціону, замовником стало Державне підприємство "Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів". ДП планує витратити на будівництво у селі, населення якого складає три з половиною тисячі осіб, 81 120 240 гривень.
Що планують зробити
- Демонтаж старих завалів;
- Зведення монолітних стін;
- Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;
- Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін;
- Повне оздоблення підлоги;
- Установлення сантехніки та електрики;
- Встановлення батарей;
- Внутрішні косметичні роботи;
Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 26 грудня включно.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, у центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.
Також ми писали, що в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.
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