Почти миллион за одно место — на Одесчине построят детский сад
В селе Таирово Одесской области планируется построить новый детский сад. Известно, что в заведение на 90 мест выделят более 80 миллионов.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, заказчиком стало Государственное предприятие "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов". ГП планирует потратить на строительство в селе, население которого составляет три с половиной тысячи человек, 81 120 240 гривен.
Что планируют сделать
- Демонтаж старых завалов;
- Возведение монолитных стен;
- Проведение коммуникаций и гидропароизоляции;
- Установка окон, шпаклевка и покраска стен;
- Полная отделка полов;
- Установка сантехники и электричества;
- Установка батарей;
- внутренние косметические работы;
Кроме того, аукцион должен пройти в формате открытых торгов, а подать предложение можно до 26 декабря включительно.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в центре Одессы снова планируют отремонтировать школу за 109 миллионов. Известно, что городской совет объявил повторный тендер на реконструкцию учебного заведения из-за того, что первому не удалось найти подрядчика.
Также мы писали, что в Одесской области упразднили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.
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