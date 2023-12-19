Почти миллион за одно место — на Одесчине построят детский сад

Место под строительство садика. Фото: Google Maps

В селе Таирово Одесской области планируется построить новый детский сад. Известно, что в заведение на 90 мест выделят более 80 миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стало Государственное предприятие "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов". ГП планирует потратить на строительство в селе, население которого составляет три с половиной тысячи человек, 81 120 240 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Демонтаж старых завалов;

Возведение монолитных стен;

Проведение коммуникаций и гидропароизоляции;

Установка окон, шпаклевка и покраска стен;

Полная отделка полов;

Установка сантехники и электричества;

Установка батарей;

внутренние косметические работы;

Кроме того, аукцион должен пройти в формате открытых торгов, а подать предложение можно до 26 декабря включительно.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в центре Одессы снова планируют отремонтировать школу за 109 миллионов. Известно, что городской совет объявил повторный тендер на реконструкцию учебного заведения из-за того, что первому не удалось найти подрядчика.

Также мы писали, что в Одесской области упразднили тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.