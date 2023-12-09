В Одесі планують відремонтують школу за 109 мільйонів
У центрі Одеси планують відремонтувати школу. Відомо, що на навчальний заклад у Приморському районі готові витратити понад 109 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
За даними відкритого аукціону, замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 18 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024.
Яку школу відремонтують
Планується капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №39 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Успенська,20. Загальна сума оголошеного тендеру — 109 316 200 грн.
Що планують зробити
При проведенні робіт з капремонту передбачаються наступні будівельні роботи:
- посилення цокольної частини стін з боку двору залізобетонною сорочкою;
- улаштування антисейсмічних поясів під перекриттями;
- посилення перемичок, стін з тріщинами металевими елементами;
- заміна металевих конструкцій сходів на залізобетонні;
- облаштувати протипожежні захисні конструкції стіни з фундаментами;
- заміна дерев’яного перекриття над арковим проїздом у двір;
- заміна підлог;
- заміна огороджувальних дерев’яних каркасно-обшивних стін тамбурів входу з боку двору на, утеплені, металопластикові, з вікнами;
- ремонт вікон і дверей;
- улаштування пандуса при вході в будівлю і підіймач у вестибюлі для маломобільних груп населення;
- заміна внутрішніх інженерних мереж опалення і вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання;
- утеплення зовнішніх стін фасадів;
- улаштування мереж блискавкозахисту, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу;
- ремонт внутрішньої обробки;
- заміна утеплювача на горищі;
- заміна покрівельного покриття на металочерепицю;
- улаштування вентиляційної камери на горищі з утепленими огороджуючими стінами й дахом, стіни виконати з газобетонної кладки;
- заміна жолобів і водостічних труб;
- ремонт всіх зовнішніх сходів входу в підвал;
- улаштування ізольованих входів до підвалу;
- ремонт стін приямків з підвищенням стінок на 5-10 см над рівнем поверхні;
- заміна козирків над входами в підвал і в будівлю;
- ремонт зовнішнього оздоблення фасадів.
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