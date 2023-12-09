В Одесі планують відремонтують школу за 109 мільйонів

ОЗОШ №39 I-III ступенів. Фото: Google Maps

У центрі Одеси планують відремонтувати школу. Відомо, що на навчальний заклад у Приморському районі готові витратити понад 109 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 18 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024.

Яку школу відремонтують

Планується капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №39 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Успенська,20. Загальна сума оголошеного тендеру — 109 316 200 грн.

Що планують зробити

При проведенні робіт з капремонту передбачаються наступні будівельні роботи:

посилення цокольної частини стін з боку двору залізобетонною сорочкою;

улаштування антисейсмічних поясів під перекриттями;

посилення перемичок, стін з тріщинами металевими елементами;

заміна металевих конструкцій сходів на залізобетонні;

облаштувати протипожежні захисні конструкції стіни з фундаментами;

заміна дерев’яного перекриття над арковим проїздом у двір;

заміна підлог;

заміна огороджувальних дерев’яних каркасно-обшивних стін тамбурів входу з боку двору на, утеплені, металопластикові, з вікнами;

ремонт вікон і дверей;

улаштування пандуса при вході в будівлю і підіймач у вестибюлі для маломобільних груп населення;

заміна внутрішніх інженерних мереж опалення і вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання;

утеплення зовнішніх стін фасадів;

улаштування мереж блискавкозахисту, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу;

ремонт внутрішньої обробки;

заміна утеплювача на горищі;

заміна покрівельного покриття на металочерепицю;

улаштування вентиляційної камери на горищі з утепленими огороджуючими стінами й дахом, стіни виконати з газобетонної кладки;

заміна жолобів і водостічних труб;

ремонт всіх зовнішніх сходів входу в підвал;

улаштування ізольованих входів до підвалу;

ремонт стін приямків з підвищенням стінок на 5-10 см над рівнем поверхні;

заміна козирків над входами в підвал і в будівлю;

ремонт зовнішнього оздоблення фасадів.

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