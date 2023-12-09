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В Одесі планують відремонтують школу за 109 мільйонів

9 грудня 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі планують відремонтують школу за 109 мільйонів
ОЗОШ №39 I-III ступенів. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У центрі Одеси планують відремонтувати школу. Відомо, що на навчальний заклад у Приморському районі готові витратити понад 109 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 18 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024.

Яку школу відремонтують

Планується капітальний ремонт будівлі ОЗОШ №39 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Успенська,20. Загальна сума оголошеного тендеру — 109 316 200 грн.

Що планують зробити

При проведенні робіт з капремонту передбачаються наступні будівельні роботи:

  • посилення цокольної частини стін з боку двору залізобетонною сорочкою;
  • улаштування антисейсмічних поясів під перекриттями;
  • посилення перемичок, стін з тріщинами металевими елементами;
  • заміна металевих конструкцій сходів на залізобетонні;
  • облаштувати протипожежні захисні конструкції стіни з фундаментами;
  • заміна дерев’яного перекриття над арковим проїздом у двір;
  • заміна підлог;
  • заміна огороджувальних дерев’яних каркасно-обшивних стін тамбурів входу з боку двору на, утеплені, металопластикові, з вікнами;
  • ремонт вікон і дверей;
  • улаштування пандуса при вході в будівлю і підіймач у вестибюлі для маломобільних груп населення;
  • заміна внутрішніх інженерних мереж опалення і вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання;
  • утеплення зовнішніх стін фасадів;
  • улаштування мереж блискавкозахисту, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу;
  • ремонт внутрішньої обробки;
  • заміна утеплювача на горищі;
  • заміна покрівельного покриття на металочерепицю;
  • улаштування вентиляційної камери на горищі з утепленими огороджуючими стінами й дахом, стіни виконати з газобетонної кладки;
  • заміна жолобів і водостічних труб;
  • ремонт всіх зовнішніх сходів входу в підвал;
  • улаштування ізольованих входів до підвалу;
  • ремонт стін приямків з підвищенням стінок на 5-10 см над рівнем поверхні;
  • заміна козирків над входами в підвал і в будівлю;
  • ремонт зовнішнього оздоблення фасадів.

Інші тендери

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону оголосила тендер на закупівлю нових авто бізнес-класу. На транспорті засоби планують витратити понад мільйон гривень. 

В Одеській області планують замовити послуги зі збирання та утилізації прострочених пестицидів та гербіцидів. Відомо, що роботи мають пройти у Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Роздільнянському районах та витратити на це 14,3 мільйона гривень.

Місцева влада у Чорноморську Одеської області планує витратити на рекламні послуги понад 400 тисяч гривень. Йдеться про вуличну рекламу на бордах із послугою із заміни зображень.

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