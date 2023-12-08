Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мільйон на авто для спецпрокуратури — в Одесі оголосили черговий тендер arrow

Мільйон на авто для спецпрокуратури — в Одесі оголосили черговий тендер

8 грудня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мільйон на авто для спецпрокуратури — в Одесі оголосили черговий тендер
Авто Citroën C-Elysée. Фото: Auto.RIA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону оголосила тендер на закупівлю нових авто бізнес-класу. На транспорті засоби планують витратити понад мільйон гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Точна очікувана вартість — 1 200 000 гривень. У документації відзначається, що у планах прокуратури придбання 2 автомобілів Citroën C-Elysée не раніше 2023 року випуску. Таким чином одна машина обійдеться у 600 тисяч гривень. А поставити їх мають до 31 грудня 2023 року. 

Зазначимо, що відомство розглядає й інші моделі з вказаними характеристиками, проте авто має бути поточного року випуску. Чому старіші авто не розглядаються — невідомо. При тому, що закупити планують преміумсегмент у межах марки Citroën.

Закупка оприлюднена сьогодні, 8 грудня, кінцевий строк подачі пропозицій — 13 грудня, аукціон планують провести — 16 грудня. Тендер заплановано у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. 

Технічні характеристики авто для прокуратури

  • Тип кузова — седан
  • Колір — білий
  • Тип приводу — передній
  • Круїз-контроль
  • Кондиціонер
  • Підігрів сидінь
  • Задні датчики паркування
  • Камера заднього виду

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в кінці листопада Одеська обласна прокуратура оголосила тендер на придбання легкових автівок. Вартість закупівлі оцінили у понад 5 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до Нового року. 

Також ми писали, що на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі