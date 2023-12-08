Мільйон на авто для спецпрокуратури — в Одесі оголосили черговий тендер

Авто Citroën C-Elysée. Фото: Auto.RIA

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону оголосила тендер на закупівлю нових авто бізнес-класу. На транспорті засоби планують витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Точна очікувана вартість — 1 200 000 гривень. У документації відзначається, що у планах прокуратури придбання 2 автомобілів Citroën C-Elysée не раніше 2023 року випуску. Таким чином одна машина обійдеться у 600 тисяч гривень. А поставити їх мають до 31 грудня 2023 року.

Зазначимо, що відомство розглядає й інші моделі з вказаними характеристиками, проте авто має бути поточного року випуску. Чому старіші авто не розглядаються — невідомо. При тому, що закупити планують преміумсегмент у межах марки Citroën.

Закупка оприлюднена сьогодні, 8 грудня, кінцевий строк подачі пропозицій — 13 грудня, аукціон планують провести — 16 грудня. Тендер заплановано у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Технічні характеристики авто для прокуратури

Тип кузова — седан

Колір — білий

Тип приводу — передній

Круїз-контроль

Кондиціонер

Підігрів сидінь

Задні датчики паркування

Камера заднього виду

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в кінці листопада Одеська обласна прокуратура оголосила тендер на придбання легкових автівок. Вартість закупівлі оцінили у понад 5 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до Нового року.

Також ми писали, що на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.