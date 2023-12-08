Премиальные авто для спецпрокуратуры — в Одессе объявили очередной тендер
Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона объявила тендер на закупку новых авто бизнес-класса.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Точная ожидаемая стоимость — 1 200 000 гривен. В документации отмечается, что в планах облпрокуратуры приобретение 2 автомобилей Citroën C-Elysée не ранее 2023 года выпуска. Таким образом, одна машина обойдется в 600 тысяч гривен. А поставить их должны до 31 декабря 2023 года.
Закупка обнародована сегодня, 8 декабря, конечный срок подачи предложений — 13 декабря, аукцион планируют провести — 16 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.
Технические характеристики авто для прокуратуры
- Тип кузова — седан
- Цвет — белый
- Тип привода — передний
- Круиз-контроль
- Кондиционер
- Подогрев сидений
- Задние датчики парковки
- Камера заднего вида
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в конце ноября Одесская областная прокуратура объявила тендер на приобретение легковых автомобилей. Стоимость закупки оценили более чем в 5 миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до Нового года.
Также мы писали, что в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!