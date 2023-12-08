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Премиальные авто для спецпрокуратуры — в Одессе объявили очередной тендер

8 декабря 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Премиальные авто для спецпрокуратуры — в Одессе объявили очередной тендер
Автомобили Citroën C-Elysée. Фото: Auto.RIA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона объявила тендер на закупку новых авто бизнес-класса.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Точная ожидаемая стоимость — 1 200 000 гривен. В документации отмечается, что в планах облпрокуратуры приобретение 2 автомобилей Citroën C-Elysée не ранее 2023 года выпуска. Таким образом, одна машина обойдется в 600 тысяч гривен. А поставить их должны до 31 декабря 2023 года.

Закупка обнародована сегодня, 8 декабря, конечный срок подачи предложений — 13 декабря, аукцион планируют провести — 16 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Технические характеристики авто для прокуратуры

  • Тип кузова — седан
  • Цвет — белый
  • Тип привода — передний
  • Круиз-контроль
  • Кондиционер
  • Подогрев сидений
  • Задние датчики парковки
  • Камера заднего вида

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в конце ноября Одесская областная прокуратура объявила тендер на приобретение легковых автомобилей. Стоимость закупки оценили более чем в 5 миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до Нового года.

Также мы писали, что в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.

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