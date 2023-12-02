Одеська обласна прокуратура закупить автівок на майже 6 мільйонів — ProZorro

Автомобіль марки MG 5. Фото: auto.ria

Одеська обласна прокуратура оголосила тендер на придбання легкових автівок. Вартість закупівлі оцінили у понад п’ять мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до Нового року.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Точна очікувана вартість — 5 800 000 грн. У документації відзначається, що у планах облпрокуратури придбання 10 автомобілів. Таким чином одна машина обійдеться у понад 500 тис. грн.

Закупка оприлюднена 30 листопада, кінцевий строк подачі пропозицій — 9 грудня, аукціон планують провести — 11 грудня. Тендер запланований у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів.

Технічні характеристики авто для прокуратури

У договорі вказано, що автомобілі мають бути марки MG 5 або еквівалент.

Тип кузова — седан

Колір — білий

Кермова колонка, що регулюється за висотою

Шкіряне кермо

Кондиціонер

8-ми дюймовий кольоровий сенсорний екран

Apple CarPlay/Android Auto

Задні датчики паркування

Камера заднього виду

Також у документах вказано й рік випуску авто — не раніше 2022 року.

Інші тендери

Нагадаємо, Фонтанська сільська рада Одеської області планує закупити солодкі подарунки до Нового року. Відомо, що на смаколики готові витратити понад 800 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області оголосили черговий тендер на реконструкцію дитячого спортивного майданчика. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити майже два мільйони гривень.