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Одесская областная прокуратура закупит автомобилей почти на 6 миллионов — ProZorro

2 декабря 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская областная прокуратура закупит автомобилей почти на 6 миллионов — ProZorro
Автомобиль марки MG 5. Фото: auto.ria
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесская областная прокуратура объявила тендер на приобретение легковых автомобилей. Стоимость закупки оценили более чем в пять миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до Нового года.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Точная ожидаемая стоимость — 5 800 000 грн. В документации отмечается, что в планах облпрокуратуры приобретение 10 автомобилей. Таким образом, одна машина обойдется более чем в 500 тыс. грн.

Закупка обнародована 30 ноября, конечный срок подачи предложений – 9 декабря, аукцион планируют провести — 11 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней.

Технические характеристики авто для прокуратуры

В договоре указано, что автомобили должны быть марки MG5 или эквивалент.

  • Тип кузова — седан
  • Цвет — белый
  • Регулируемая по высоте рулевая колонка
  • Кожаный руль
  • Кондиционер
  • 8-дюймовый цветной сенсорный экран
  • Apple CarPlay/Android Auto
  • Задние датчики парковки
  • Камера заднего вида

Также в документах указан и год выпуска авто — не раньше 2022 года.

Другие тендеры

Напомним, Фонтанский сельский совет Одесской области планирует закупить сладкие подарки к Новому году. Известно, что на вкусности готовы потратить более 800 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.

В Одесской области объявили очередной тендер на реконструкцию детской спортивной площадки. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить около двух миллионов гривен.

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