Одесская областная прокуратура закупит автомобилей почти на 6 миллионов — ProZorro
Одесская областная прокуратура объявила тендер на приобретение легковых автомобилей. Стоимость закупки оценили более чем в пять миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до Нового года.
Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Точная ожидаемая стоимость — 5 800 000 грн. В документации отмечается, что в планах облпрокуратуры приобретение 10 автомобилей. Таким образом, одна машина обойдется более чем в 500 тыс. грн.
Закупка обнародована 30 ноября, конечный срок подачи предложений – 9 декабря, аукцион планируют провести — 11 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней.
Технические характеристики авто для прокуратуры
В договоре указано, что автомобили должны быть марки MG5 или эквивалент.
- Тип кузова — седан
- Цвет — белый
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Кожаный руль
- Кондиционер
- 8-дюймовый цветной сенсорный экран
- Apple CarPlay/Android Auto
- Задние датчики парковки
- Камера заднего вида
Также в документах указан и год выпуска авто — не раньше 2022 года.
Другие тендеры
Напомним, Фонтанский сельский совет Одесской области планирует закупить сладкие подарки к Новому году. Известно, что на вкусности готовы потратить более 800 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.
В Одесской области объявили очередной тендер на реконструкцию детской спортивной площадки. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить около двух миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!