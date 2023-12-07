У Чорноморську планують витратити 400 тисяч на вуличну рекламу — ProZorro

Борди для реклами. Фото: pixabay

Місцева влада у Чорноморську Одеської області планує витратити на рекламні послуги понад 400 тисяч гривень. Йдеться про вуличну рекламу на бордах, які мають змінювати зображення.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступив Виконавчий комітет Чорноморської міської ради, який виділив на розміщення рекламних бордів 413 200 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що мають зробити

За ці гроші Чорноморська міська рада планує придбати 6 рекламних бордів розміром 6х4 або 4х3 із послідовною заміною зображень упродовж року. Всього заміна реклами має відбутися 9 разів.

Зазначимо, що тендер оголосили 5 грудня і наразі немає охочих його виконувати. Аукціон триватиме до 13 грудня включно, а виконати розміщення реклами замовник має до 31 грудня 2024 року.

Що має бути на рекламних бордах

Відомо, що на інформаційних стендах планують розміщувати привітання містян зі святами від міського голови Василя Гуляєва та соціальну рекламу.

Де розміщуватимуться борди

на проспекті Миру;

вул. 1 Травня;

вул. Садовій або Парковій;

в селах Олександрівка та Малодолинське.

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури — вона повинна працювати за температури -30 °C.

Також ми писали, що Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня.