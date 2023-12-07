В Черноморске планируют потратить 400 тысяч на уличную рекламу — ProZorro

Борды для рекламы. Фото: pixabay

Местные власти в Черноморске Одесской области планируют потратить на рекламные услуги более 400 тысяч гривен. Речь идет об уличной рекламе на бордах, изменяющих изображение.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Исполнительный комитет Черноморского городского совета, выделивший на размещение рекламных бордов 413 200 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что должны сделать

За эти деньги Черноморский городской совет планирует купить 6 рекламных бордов размером 6х4 или 4х3 с последовательной заменой изображений в течение года. Всего замена рекламы должна произойти 9 раз.

Отметим, что тендер был объявлен 5 декабря и пока нет желающих его выполнять. Аукцион продлится до 13 декабря включительно, а выполнить размещение рекламы у заказчика будет до 31 декабря 2024 года.

Что должно быть на рекламных бордах

Известно, что на информационных стендах планируется размещать поздравления горожан с праздниками от городского головы Василия Гуляева и социальную рекламу.

Где будут размещаться борды

на проспекте Мира;

ул. 1 мая;

ул. Садовой или Парковой;

в селах Александровка и Малодолинское.

Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципального караула. На устройстве готовы расходы в десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры она должна работать при температуре -30 °C.

Также мы писали, что Одесский городской совет объявил тендер на покупку продуктовых наборов для населения. Стоимость закупки оценили более чем в 17 миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до 31 декабря.