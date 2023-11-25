Одеська міська рада закупить продуктових наборів на 17 млн грн
Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Закупівлю продуктових наборів планує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Загальна сума тендеру — 17 064 000. За ці кошти хочуть придбати 24 тисячі проднаборів. Таким чином один "пакунок" коштуватиме 710 гривень. Аукціон призначений на 4 грудня 2023 року.
Що входить до так званого "пайка"
- Крупа гречана — 1 кг
- Рис — 1 кг
- Макаронні вироби — 1 кг
- Цукор — 1 кг
- Борошно пшеничне вищого ґатунку — 2 кг
- Олія соняшникова рафінована — 1 л
- Чай чорний — 100 пакетів
- Молоко згущене з/б — 0,37 кг
- Свинина тушкована з/б — 0,525 кг
- Паштет м’ясний яловичий — 0,24 кг
- Коробка картонна — 1 штука
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C. Загалом заплановано придбати 300 комплектів. Згідно з тендерною документацією, переможцем стала компанія ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ", яка у 2020 році займалася виробництвом м’яса, а два місяці тому — гуртовою торгівлею товарами господарського призначення. Також, за інформацією ОпенДатаБот, ця організація зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.
Також ми повідомляли, що Одеська міська рада знову оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що попередній було скасовано через те, що підрядник не зміг надати усіх необхідних характеристик БпЛА. У тендерній документації зазначається, що планують купити 12 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.
Читайте Новини.LIVE!