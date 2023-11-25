Одеська міська рада закупить продуктових наборів на 17 млн грн

Чоловік тримає коробку з продуктами. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Закупівлю продуктових наборів планує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Загальна сума тендеру — 17 064 000. За ці кошти хочуть придбати 24 тисячі проднаборів. Таким чином один "пакунок" коштуватиме 710 гривень. Аукціон призначений на 4 грудня 2023 року.

Що входить до так званого "пайка"

Крупа гречана — 1 кг

Рис — 1 кг

Макаронні вироби — 1 кг

Цукор — 1 кг

Борошно пшеничне вищого ґатунку — 2 кг

Олія соняшникова рафінована — 1 л

Чай чорний — 100 пакетів

Молоко згущене з/б — 0,37 кг

Свинина тушкована з/б — 0,525 кг

Паштет м’ясний яловичий — 0,24 кг

Коробка картонна — 1 штука

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C. Загалом заплановано придбати 300 комплектів. Згідно з тендерною документацією, переможцем стала компанія ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ", яка у 2020 році займалася виробництвом м’яса, а два місяці тому — гуртовою торгівлею товарами господарського призначення. Також, за інформацією ОпенДатаБот, ця організація зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.

Відомості щодо компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Відомості про зміну діяльності компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Також ми повідомляли, що Одеська міська рада знову оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що попередній було скасовано через те, що підрядник не зміг надати усіх необхідних характеристик БпЛА. У тендерній документації зазначається, що планують купити 12 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.