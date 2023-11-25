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Одеська міська рада закупить продуктових наборів на 17 млн грн

25 листопада 2023 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська міська рада закупить продуктових наборів на 17 млн грн
Чоловік тримає коробку з продуктами. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Закупівлю продуктових наборів планує Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Загальна сума тендеру — 17 064 000. За ці кошти хочуть придбати 24 тисячі проднаборів. Таким чином один "пакунок" коштуватиме 710 гривень. Аукціон призначений на 4 грудня 2023 року. 

Що входить до так званого "пайка"

  • Крупа гречана — 1 кг    
  • Рис — 1 кг    
  • Макаронні вироби — 1 кг    
  • Цукор — 1 кг    
  • Борошно пшеничне вищого ґатунку — 2 кг    
  • Олія соняшникова рафінована — 1 л    
  • Чай чорний — 100 пакетів    
  • Молоко згущене з/б — 0,37 кг    
  • Свинина тушкована з/б — 0,525 кг    
  • Паштет м’ясний яловичий — 0,24 кг    
  • Коробка картонна — 1 штука

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C. Загалом заплановано придбати 300 комплектів. Згідно з тендерною документацією, переможцем стала компанія ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ", яка у 2020 році займалася виробництвом м’яса, а два місяці тому — гуртовою торгівлею товарами господарського призначення. Також, за інформацією ОпенДатаБот, ця організація зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.

Відомості щодо компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот
Відомості про зміну діяльності компанії ТОВ "ДІВЕЛ ПРОМ" з сервісу ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Також ми повідомляли, що Одеська міська рада знову оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що попередній було скасовано через те, що підрядник не зміг надати усіх необхідних характеристик БпЛА. У тендерній документації зазначається, що планують купити 12 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.

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