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Одесский горсовет закупит продуктовых наборов на 17 млн грн

25 ноября 2023 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесский горсовет закупит продуктовых наборов на 17 млн грн
Мужчина держит коробку с продуктами. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесский городской совет объявил тендер на покупку продуктовых наборов для населения. Стоимость закупки оценили более чем в 17 миллионов гривен. Поставка товаров должно быть осуществлена до 31 декабря.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

Покупку продуктовых наборов планирует Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Общая сумма тендера 17 064 000 грн. За эти средства хотят приобрести 24 тысячи проднаборов. Таким образом, одна "упаковка" обойдется в 710 гривен. Аукцион назначен на 4 декабря 2023 года.

Что входит в так называемый "паек"

  • Крупа гречневая — 1 кг
  • Рис — 1 кг
  • Макаронные изделия — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Мука пшеничная высшего сорта — 2 кг
  • Масло подсолнечное рафинированное — 1 л.
  • Чай черный — 100 пакетов
  • Молоко сгущенное ж/б — 0,37 кг
  • Свинина тушеная ж/б — 0,525 кг
  • Паштет мясной говяжий — 0,24 кг.
  • Коробка картонная — 1 штука.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципального караула. На устройства готовы потратить десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры — она должна работать при -30 °C. Всего запланировано приобрести 300 комплектов. Согласно тендерной документации, победителем стала компания ООО "ДІВЕЛ ПРОМ", которая в 2020 году занималась производством мяса, а два месяца назад — оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения. Также, по информации ОпенДатаБот, эта организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.

Сведения о компании ООО "ДИВЕЛ ПРОМ" из сервиса ОпенДатаБот. Фото: скриншот
Сведения об изменении деятельности компании ООО "ДИВЕЛ ПРОМ" из сервиса ОпенДатаБот. Фото: скриншот

Также мы сообщали, что Одесский городской совет снова объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что предыдущий был отменен из-за того, что подрядчик не смог предоставить все необходимые характеристики БпЛА. В тендерной документации отмечается, что планируется купить 12 комплектов, каждый из которых будет содержать 100 FPV-дронов.

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