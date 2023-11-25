Одесский горсовет закупит продуктовых наборов на 17 млн грн
Одесский городской совет объявил тендер на покупку продуктовых наборов для населения. Стоимость закупки оценили более чем в 17 миллионов гривен. Поставка товаров должно быть осуществлена до 31 декабря.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Покупку продуктовых наборов планирует Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Общая сумма тендера 17 064 000 грн. За эти средства хотят приобрести 24 тысячи проднаборов. Таким образом, одна "упаковка" обойдется в 710 гривен. Аукцион назначен на 4 декабря 2023 года.
Что входит в так называемый "паек"
- Крупа гречневая — 1 кг
- Рис — 1 кг
- Макаронные изделия — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Мука пшеничная высшего сорта — 2 кг
- Масло подсолнечное рафинированное — 1 л.
- Чай черный — 100 пакетов
- Молоко сгущенное ж/б — 0,37 кг
- Свинина тушеная ж/б — 0,525 кг
- Паштет мясной говяжий — 0,24 кг.
- Коробка картонная — 1 штука.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципального караула. На устройства готовы потратить десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры — она должна работать при -30 °C. Всего запланировано приобрести 300 комплектов. Согласно тендерной документации, победителем стала компания ООО "ДІВЕЛ ПРОМ", которая в 2020 году занималась производством мяса, а два месяца назад — оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения. Также, по информации ОпенДатаБот, эта организация зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.
Также мы сообщали, что Одесский городской совет снова объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что предыдущий был отменен из-за того, что подрядчик не смог предоставить все необходимые характеристики БпЛА. В тендерной документации отмечается, что планируется купить 12 комплектов, каждый из которых будет содержать 100 FPV-дронов.
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