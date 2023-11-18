Муніципальній варті Одеси закуплять рацій на 10 млн грн — ProZorro

Рації. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

В Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при - 30 °C.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Аукціон проведуть 21 листопада. Пристрої мають бути закуплені до 11 грудня цього року.

Що планують купити для муніципальної варти

Всього заплановано придбати 300 комплектів у які входять:

радіостанція — 1 шт.;

батарея основна — 1 шт.;

батарея додаткова — 1 шт.;

кліпса для тримання — 2 шт.;

стандартна антена — 1 шт.;

зарядний пристрій в комплекті — 1 шт.;

USB кабель для прошивки/програмування портативних радіостанцій — із розрахунку 1 кабель на 10 комплектів (30 шт.);

інструкція;

коробка.

Технічні вимоги для рацій

В договорі також указані й технічні вимоги пристроїв:

радіус дії — не менше 15 кілометрів

кількість каналів — не менше 32

робоча температура — від - 30°С до + 60°С

температура зберігання — від - 40°С до + 85°С

час активного користування — не менше 20 годин

Інші тендери

Нагадаємо, комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

Додамо, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.