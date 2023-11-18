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Муниципальной охране Одессы закупят раций на 10 млн грн — ProZorro

18 ноября 2023 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Муниципальной охране Одессы закупят раций на 10 млн грн — ProZorro
Рации. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципального караула. На устройстве готовы расходы в десять миллионов гривен. Из особенностей аппаратуры она должна работать при - 30 °C.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Аукцион будет проведен 21 ноября. Устройства должны быть закуплены до 11 декабря этого года.

Что планируют купить для муниципального караула

Всего запланировано приобрести 300 комплектов:

  • радиостанция — 1 шт.;
  • батарея основная — 1 шт.;
  • батарея дополнительная — 1 шт.;
  • клипса для держания — 2 шт.;
  • стандартная антенна — 1 шт.;
  • зарядное устройство в комплекте — 1 шт.;
  • USB кабель для прошивки/программирования портативных радиостанций — из расчета 1 кабель на 10 комплектов (30 шт.);
  • инструкция;
  • коробка.

Технические требования для раций

В договоре указаны и технические требования устройств:

  • радиус действия — не менее 15 километров
  • количество каналов — не менее 32
  • рабочая температура — от - 30°С до + 60°С
  • температура хранения — от -40°С до +85°С
  • время активного пользования — не менее 20 часов

Другие тендеры

Напомним, коммунальное некоммерческое предприятие "Городская клиническая больница №11" разместило тендер на строительство нового бювета. Стоимость работ оценили более чем в два миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской общине, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн. грн.

Добавим, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.

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