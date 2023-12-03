Одеса не змогла провести тендер на закупівлю дронів для ЗСУ — на мерію подали скаргу

FPV-дрон. Фото: mintsyfra

Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради провів аукціон на закупівлю FPV-дронів, розпочавши ціну від 33 млн гривень та знизивши її до 20 млн під час торгів. Ці дрони повинні бути передані до 25 грудня, проте наразі договір із переможцем не укладено.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Тендер на закупівлю 15 комплектів безпілотників був оприлюднений на платформі Prozorro. У технічному завданні зазначено, що кожен комплект має включати 100 FPV-дронів одноразової дії, акумуляторні батареї, відеошолом, пульт управління та ретранслятор.

Переможці аукціону. Фото: Prozorro

Під час аукціону вартість закупівлі знизилась до 20,5 мільйонів гривень, участь у торгах брали три компанії. Переможцем стало ТОВ "Техавтофарт Південь", а заявку ТОВ "Груп Інтрейд", яке готове було поставити дрони за найменшу ціну – відхилили. Однак остання компанія оскаржила рішення в Антимонопольному комітеті, і посадовці втрутилися, зобов'язавши скасувати відхилення тендерної пропозиції.

Скарги на закупівлю дронів. Фото: Prozorro

Договір із переможцем мерія так і не підписала, натомість оголосили черговий тендер.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові портативні радіостанції для муніципальної варти. На пристрої готові витрати десять мільйонів гривень. З особливостей апаратури, вона повинна працювати при -30 °C.

Також ми писали, що Одеська міська рада оголосила тендер на придбання продуктових наборів для населення. Вартість закупівлі оцінили у понад 17 мільйонів гривень. Постачання товарів має бути здійснено до 31 грудня.