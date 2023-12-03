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Одесса не смогла провести тендер на закупку дронов для ВСУ — на мэрию подали жалобу

3 декабря 2023 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесса не смогла провести тендер на закупку дронов для ВСУ — на мэрию подали жалобу
FPV-дроны. Фото: mintsyfra
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета провел аукцион на закупку FPV-дронов, стартовав от цены в 33 млн гривен и снизив ее до 20 млн во время торгов. Эти дроны должны быть переданы до 25 декабря, однако договор с победителем не заключен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Тендер на покупку 15 комплектов беспилотников был обнародован на платформе Prozorro. В технической задании указано, что каждый комплект должен включать 100 FPV-дронов одноразового действия, аккумуляторные батареи, видео-шлем, пульт управления и ретранслятор.

Победители аукциона. Фото: Prozorro

В ходе аукциона стоимость закупки снизилась до 20,5 миллионов гривен, участие в торгах принимали три компании. Победителем стало ООО "Техавтофарт Юг", а заявку ООО "Групп Интрейд", которая готова была поставить дроны по наименьшей цене - отклонили. Однако последняя компания обжаловала решение в Антимонопольном комитете, и чиновники вмешались, обязав отменить отклонение тендерного предложения.

Жалобы на закупку дронов. Фото: Prozorro

Договор с победителем мэрия так и не подписала, зато объявили очередной тендер.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Напомним, в Одессе планируют закупить новые портативные радиостанции для муниципального караула. На устройства заложены расходы в десять миллионов гривен. Из особенностей, аппаратура должна работать при -30 °C.

Также мы писали, что Одесский городской совет объявил тендер на покупку продуктовых наборов для населения. Стоимость закупки оценили более чем в 17 миллионов гривен. Снабжение товаров должно быть осуществлено до 31 декабря.

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