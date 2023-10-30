На Одещині планують утилізувати 175 тонн хімікатів

Утилізація хімікатів. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області планують запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратити на нього майже 19 мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником виступив департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Що саме планують зробити

забезпечення екологічно безпечного збирання,

перевезення,

зберігання,

оброблення,

видалення відходів виробництва,

одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030).

Кількість та місцеперебування

Всього планують утилізувати 175 тонн небезпечних речовин, які розташовані у селах Подільського району (від села Круті до села Чубівка).

Нагадаємо, в Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній місяць розмістив понад 20 відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили майже в півтора мільйона гривень.