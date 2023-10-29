В Одесі відремонтують понад двадцять ліфтів

Чоловік чекає на ліфт. Фото: УНІАН

В Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства за останній місяць розмістив понад 20 відповідних тендерів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили майже в півтора мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить понад 28 млн грн. Загалом відремонтують 22 об'єкти.

Де відремонтують ліфти

просп. Добровольського, 148

вул. Ільфа і Петрова, 15

просп. Небесної Сотні, 12

вул. Академіка Корольова, 18

просп. Академіка Глушка, 34 (2 ліфти)

просп. Добровольського, 150

вул. Шишкіна, 52

просп. Академіка Глушка, 34

просп. Добровольського, 145

просп. Добровольського, 137

просп. Добровольського, 150

просп. Небесної Сотні, 18

Люстдорфська дор., 123/1

вул. Бреуса, 26/2

вул. Кримська, 64

вул. Олександра Невського, 49

вул. Академіка Корольова, 19

вул. Олександра Невського, 41/3 (2 ліфти)

вул. Кримська, 62 (2 ліфти)

Що планують зробити

Заміна тросів

Заміна ліфтового обладнання

Електроосвітлення шахти

Інші тендери в Одесі та області

Нагадаємо, в Одесі планують побудувати новий дитячий садок за майже 144 мільйони гривень. Попередньо йдеться, що дошкільний заклад має з'явитися у Хаджибейському районі на вулиці Пестеля.

Також ми писали, що в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги.

Ми повідомляли, що Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт щодо заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Додамо, що в Одеській області в селі Йосипівка збираються побудувати амбулаторію групової практики на 1-2 лікарів. На зведення її хочуть витратити понад 30 млн грн.