В Одессе отремонтируют более двадцати лифтов

Человек ждет лифт. Фото: УНИАН

В Одессе массово будут ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последний месяц разместил более 20 соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет более 28 млн. грн. Всего отремонтируют 22 объекта.

Где отремонтируют лифты

просп. Добровольского, 148

ул. Ильфа и Петрова, 15

просп. Небесной Сотни, 12

ул. Академика Королева, 18

просп. Академика Глушко, 34 (2 лифта)

просп. Добровольского, 150

ул. Шишкина, 52

просп. Академика Глушко, 34

просп. Добровольского, 145

просп. Добровольского, 137

просп. Добровольского, 150

просп. Небесной Сотни, 18

Люстдорфская дор., 123/1

ул. Бреуса, 26/2

ул. Крымская, 64

ул. Александра Невского, 49

ул. Академика Королева, 19

ул. Александра Невского, 41/3 (2 лифта)

ул. Крымская, 62 (2 лифта)

Что планируют сделать

Замена тросов

Замена лифтового оборудования

Электроосвещение шахты

Другие тендеры в Одессе и области

Напомним, в Одессе планируют построить новый детский сад почти за 144 миллиона гривен. Предварительно говорится, что дошкольное учреждение должно появиться в Хаджибейском районе по улице Пестеля.

Также мы писали, что в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен на ремонт проезда. Речь идет об участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.

Мы сообщали, что Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Добавим, что в Одесской области в селе Йосиповка собираются построить амбулаторию групповой практики на 1-2 врача. На строительство ее хотят потратить более 30 млн грн.