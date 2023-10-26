В Одесі планують відремонтувати лавки за 350 тисяч

Стамбульський парк в Одесі. Фото: Odessa.Travel

В Одесі планують відремонтувати лавки у Стамбульському парку. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступило комунальне підприємство "Міськзелентрест", яке планує витратити на ремонт 350 тисяч гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують зробити

ремонт 157 лавок,

фарбування їх;

заміна пошкоджених фрагментів.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити на ремонт пам'ятника пів мільйона гривень. Йдеться про "равлика", що розташований у селищі Трояндове.

Додамо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення".