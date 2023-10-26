В Одесі планують відремонтувати лавки за 350 тисяч
В Одесі планують відремонтувати лавки у Стамбульському парку. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступило комунальне підприємство "Міськзелентрест", яке планує витратити на ремонт 350 тисяч гривень.
Що саме планують зробити
- ремонт 157 лавок,
- фарбування їх;
- заміна пошкоджених фрагментів.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.
Також ми писали, що в Одеській області планують витратити на ремонт пам'ятника пів мільйона гривень. Йдеться про "равлика", що розташований у селищі Трояндове.
Додамо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення".
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