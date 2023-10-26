В Одессе планируют отремонтировать скамейки за 350 тысяч
В Одессе планируется отремонтировать скамейки в Стамбульском парке. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступило коммунальное предприятие "Горзелентрест", которое планирует потратить на ремонт 350 тысяч гривен.
Что именно планируют сделать
- ремонт 157 скамеек,
- окрашивание их;
- замена поврежденных фрагментов
Другие тендеры в Одессе
Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.
Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить на ремонт памятника полмиллиона гривен. Речь идет об "улитке", расположенной в поселке Трояндово.
Добавим, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения".
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