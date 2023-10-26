В Одессе планируют отремонтировать скамейки за 350 тысяч

Стамбульский парк в Одессе. Фото: Odessa.Travel

В Одессе планируется отремонтировать скамейки в Стамбульском парке. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступило коммунальное предприятие "Горзелентрест", которое планирует потратить на ремонт 350 тысяч гривен.

Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Что именно планируют сделать

ремонт 157 скамеек,

окрашивание их;

замена поврежденных фрагментов

Другие тендеры в Одессе

Напомним, Одесский областной совет объявил тендер на проведение работ по замене оконных блоков. На это планируют потратить более 1 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить на ремонт памятника полмиллиона гривен. Речь идет об "улитке", расположенной в поселке Трояндово.

Добавим, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения".