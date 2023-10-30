В Одесской области планируют утилизировать 175 тонн химикатов

Утилизация химикатов. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области планируется ввести безопасную утилизацию химических и токсичных отходов. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, а потратить на него около 19 миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, заказчиком выступил департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

Что именно планируют сделать

обеспечение экологически безопасной уборки,

перевозка,

хранение,

обработка,

удаление отходов производства,

получение и применение биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая отходы пестицидов и гербицидов, не соответствующие стандартам, имеют просроченный срок годности или не пригодны для использования по назначению (код А4030).

Количество и местонахождение

Всего планируется утилизировать 175 тонн опасных веществ, расположенных в селах Подольского района (от села Крутые до села Чубовка).

Напомним, в Одессе массово будут ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последний месяц разместил более 20 соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.