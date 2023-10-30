В Одесской области планируют утилизировать 175 тонн химикатов — подробности
В Одесской области планируется ввести безопасную утилизацию химических и токсичных отходов. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, а потратить на него около 19 миллионов.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступил департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.
Что именно планируют сделать
- обеспечение экологически безопасной уборки,
- перевозка,
- хранение,
- обработка,
- удаление отходов производства,
- получение и применение биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая отходы пестицидов и гербицидов, не соответствующие стандартам, имеют просроченный срок годности или не пригодны для использования по назначению (код А4030).
Количество и местонахождение
Всего планируется утилизировать 175 тонн опасных веществ, расположенных в селах Подольского района (от села Крутые до села Чубовка).
Напомним, в Одессе массово будут ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последний месяц разместил более 20 соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.
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