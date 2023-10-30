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В Одесской области планируют утилизировать 175 тонн химикатов — подробности

30 октября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют утилизировать 175 тонн химикатов
Утилизация химикатов. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется ввести безопасную утилизацию химических и токсичных отходов. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, а потратить на него около 19 миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, заказчиком выступил департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

Что именно планируют сделать

  • обеспечение экологически безопасной уборки,
  • перевозка,
  • хранение,
  • обработка,
  • удаление отходов производства,
  • получение и применение биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая отходы пестицидов и гербицидов, не соответствующие стандартам, имеют просроченный срок годности или не пригодны для использования по назначению (код А4030).

Количество и местонахождение

Всего планируется утилизировать 175 тонн опасных веществ, расположенных в селах Подольского района (от села Крутые до села Чубовка).

Напомним, в Одессе массово будут ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последний месяц разместил более 20 соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.

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