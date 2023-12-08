На Одещині планують утилізувати хімікати за 14 мільйонів — подробиці

Процес утилізації хімікатів. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області планують замовити послуги зі збирання та утилізації прострочених пестицидів та гербіцидів. Відомо, що роботи мають пройти у Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Роздільнянському районах та витратити на це 14,3 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

У тендерній документації йдеться, що планують зібрати майже 136 мільйонів хімікатів у шести районах регіону та ліквідувати отрутомогильник дусту в Алтестовому на 147 тонн. Загалом під утилізацію потрапляють 26 населених пунктів Одеської області.

Що саме планують зробити:

забезпечення екологічно безпечного збирання:

перевезення:

зберігання:

оброблення:

видалення відходів виробництва:

одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030).

Нагадаємо, у жовтні в Одеській області планували запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратять на нього майже 19 мільйонів.

