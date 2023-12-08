На Одещині планують утилізувати хімікати за 14 мільйонів — подробиці
В Одеській області планують замовити послуги зі збирання та утилізації прострочених пестицидів та гербіцидів. Відомо, що роботи мають пройти у Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Роздільнянському районах та витратити на це 14,3 мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.
У тендерній документації йдеться, що планують зібрати майже 136 мільйонів хімікатів у шести районах регіону та ліквідувати отрутомогильник дусту в Алтестовому на 147 тонн. Загалом під утилізацію потрапляють 26 населених пунктів Одеської області.
Що саме планують зробити:
- забезпечення екологічно безпечного збирання:
- перевезення:
- зберігання:
- оброблення:
- видалення відходів виробництва:
- одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030).
Нагадаємо, у жовтні в Одеській області планували запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратять на нього майже 19 мільйонів.
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