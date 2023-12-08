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На Одещині планують утилізувати хімікати за 14 мільйонів — подробиці

8 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині планують утилізувати хімікати за 14 мільйонів — подробиці
Процес утилізації хімікатів. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують замовити послуги зі збирання та утилізації прострочених пестицидів та гербіцидів. Відомо, що роботи мають пройти у Березівському, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Роздільнянському районах та витратити на це 14,3 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro. 

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

У тендерній документації йдеться, що планують зібрати майже 136 мільйонів хімікатів у шести районах регіону та ліквідувати отрутомогильник дусту в Алтестовому на 147 тонн. Загалом під утилізацію потрапляють  26 населених пунктів Одеської області.

Що саме планують зробити:

  • забезпечення екологічно безпечного збирання:
  • перевезення:
  • зберігання:
  • оброблення:
  • видалення відходів виробництва:
  • одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030). 

Нагадаємо, у жовтні в Одеській області планували запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратять на нього майже 19 мільйонів. 
 

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