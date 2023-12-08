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На Одесчине планируют утилизировать химикаты за 14 миллионов — подробности

8 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине планируют утилизировать химикаты за 14 миллионов — подробности
Процесс утилизации химикатов. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируют заказать услуги по сбору и утилизации просроченных пестицидов и гербицидов. Известно, что работы должны пройти в Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Одесском и Раздельнянском районах и потратить 14,3 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

В тендерной документации говорится, что планируют собрать почти 136 миллионов химикатов в шести районах региона и ликвидировать ядомогильник дуста в Алтестове на 147 тонн. В общей сложности под утилизацию попадают 26 населенных пунктов Одесской области.

Что именно планируют сделать:

  • обеспечение экологически безопасной уборки:
  • перевозки:
  • хранение:
  • обработка:
  • удаление отходов производства:
  • получение и применение биоцидов и фитофармацевтических препаратов, включая отходы пестицидов и гербицидов, не соответствующие стандартам, имеют просроченный срок годности или не пригодны для использования по назначению (код А4030).

Напомним, в октябре в Одесской области планировалось ввести безопасную утилизацию химических и токсичных отходов. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, а потратят на него около 19 миллионов.

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