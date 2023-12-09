В Одессе планируют отремонтировать школу за 109 миллионов
В центре Одессы планируется отремонтировать школу. Известно, что на учебное заведение в Приморском районе готовы потратить более 109 миллионов гривен.
Об этом Новости.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
По данным открытого аукциона заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 18 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.
Какую школу отремонтируют
Планируется капитальный ремонт здания ООШ №39 I-III ступеней, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 20. Общая сумма объявленного тендера — 109 316 200 грн.
Что планируют сделать
При производстве работ по капремонту предусматриваются следующие строительные работы:
- усиление цокольной части стен со стороны двора железобетонной рубашкой;
- устройство антисейсмических поясов под перекрытиями;
- усиление перемычек, стен с трещинами металлическими элементами;
- замена металлических конструкций лестницы на железобетонные;
- оборудовать противопожарные защитные конструкции стены с фундаментами;
- замена деревянного перекрытия над арочным проездом во двор;
- замена полов;
- замена ограждающих деревянных каркасно-обшивных стен тамбуров входа со стороны двора на утепленные, металлопластиковые, с окнами;
- ремонт окон и дверей;
- устройство пандуса при входе в здание и подъемник в вестибюле для маломобильных групп населения;
- замена внутренних инженерных сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения;
- утепление наружных стен фасадов;
- устройство сетей молниезащиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре;
- ремонт внутренней отделки;
- замена утеплителя на чердаке;
- замена кровельного покрытия на металлочерепицу;
- устройство вентиляционной камеры на чердаке с утепленными ограждающими стенами и крышей, стены выполнить из газобетонной кладки;
- замена желобов и водосточных труб;
- ремонт всех наружных лестниц входа в подвал;
- устройство изолированных входов в подвал;
- ремонт стен приямков с повышением стенок на 5-10 см над уровнем поверхности;
- замена козырьков над входами в подвал и в здание;
- ремонт наружной отделки фасадов.
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