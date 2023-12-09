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В Одессе планируют отремонтировать школу за 109 миллионов

9 декабря 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе планируют отремонтировать школу за 109 миллионов
ООШ №39 I-III степеней. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В центре Одессы планируется отремонтировать школу. Известно, что на учебное заведение в Приморском районе готовы потратить более 109 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 18 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Какую школу отремонтируют

Планируется капитальный ремонт здания ООШ №39 I-III ступеней, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 20. Общая сумма объявленного тендера — 109 316 200 грн.

Что планируют сделать

При производстве работ по капремонту предусматриваются следующие строительные работы:

  • усиление цокольной части стен со стороны двора железобетонной рубашкой;
  • устройство антисейсмических поясов под перекрытиями;
  • усиление перемычек, стен с трещинами металлическими элементами;
  • замена металлических конструкций лестницы на железобетонные;
  • оборудовать противопожарные защитные конструкции стены с фундаментами;
  • замена деревянного перекрытия над арочным проездом во двор;
  • замена полов;
  • замена ограждающих деревянных каркасно-обшивных стен тамбуров входа со стороны двора на утепленные, металлопластиковые, с окнами;
  • ремонт окон и дверей;
  • устройство пандуса при входе в здание и подъемник в вестибюле для маломобильных групп населения;
  • замена внутренних инженерных сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения;
  • утепление наружных стен фасадов;
  • устройство сетей молниезащиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре;
  • ремонт внутренней отделки;
  • замена утеплителя на чердаке;
  • замена кровельного покрытия на металлочерепицу;
  • устройство вентиляционной камеры на чердаке с утепленными ограждающими стенами и крышей, стены выполнить из газобетонной кладки;
  • замена желобов и водосточных труб;
  • ремонт всех наружных лестниц входа в подвал;
  • устройство изолированных входов в подвал;
  • ремонт стен приямков с повышением стенок на 5-10 см над уровнем поверхности;
  • замена козырьков над входами в подвал и в здание;
  • ремонт наружной отделки фасадов.

Другие тендеры

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона объявила тендер на закупку новых авто бизнес-класса. На транспортные средства планируют потратить более миллиона гривен.

В Одесской области планируют заказать услуги по сбору и утилизации просроченных пестицидов и гербицидов. Известно, что работы должны пройти в Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Одесском и Раздельнянском районах и потратить 14,3 миллиона гривен.

Местные власти в Черноморске Одесской области планируют потратить на рекламные услуги более 400 тысяч гривен. Речь идет об уличной рекламе на бордах с услугой по замене изображений.

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