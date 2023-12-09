В Одессе планируют отремонтировать школу за 109 миллионов

ООШ №39 I-III степеней. Фото: Google Maps

В центре Одессы планируется отремонтировать школу. Известно, что на учебное заведение в Приморском районе готовы потратить более 109 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

По данным открытого аукциона заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 18 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Какую школу отремонтируют

Планируется капитальный ремонт здания ООШ №39 I-III ступеней, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 20. Общая сумма объявленного тендера — 109 316 200 грн.

Что планируют сделать

При производстве работ по капремонту предусматриваются следующие строительные работы:

усиление цокольной части стен со стороны двора железобетонной рубашкой;

устройство антисейсмических поясов под перекрытиями;

усиление перемычек, стен с трещинами металлическими элементами;

замена металлических конструкций лестницы на железобетонные;

оборудовать противопожарные защитные конструкции стены с фундаментами;

замена деревянного перекрытия над арочным проездом во двор;

замена полов;

замена ограждающих деревянных каркасно-обшивных стен тамбуров входа со стороны двора на утепленные, металлопластиковые, с окнами;

ремонт окон и дверей;

устройство пандуса при входе в здание и подъемник в вестибюле для маломобильных групп населения;

замена внутренних инженерных сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения;

утепление наружных стен фасадов;

устройство сетей молниезащиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре;

ремонт внутренней отделки;

замена утеплителя на чердаке;

замена кровельного покрытия на металлочерепицу;

устройство вентиляционной камеры на чердаке с утепленными ограждающими стенами и крышей, стены выполнить из газобетонной кладки;

замена желобов и водосточных труб;

ремонт всех наружных лестниц входа в подвал;

устройство изолированных входов в подвал;

ремонт стен приямков с повышением стенок на 5-10 см над уровнем поверхности;

замена козырьков над входами в подвал и в здание;

ремонт наружной отделки фасадов.

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