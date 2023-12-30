На Одесчине без аукциона выбрали подрядчика для возведения детского сада за 80 млн

Место под строительство садика. Фото: Google Maps

В селе Таирово Одесской области построят новый детский сад. На дошкольное учреждение, предусматривающее 90 мест, выделили более 80 миллионов. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а тендер разместили уже во второй раз.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что известно о тендере

Заказчиком стало Государственное предприятие "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов". Первым тендером была предусмотрена сумма 81 120 240 гривен. Аукцион должен был состояться в формате открытых торгов, но они так и не состоялись из-за отсутствия предложений. 27 декабря объявили уже новый тендер, его сумма снижена на 25 000 грн, всего — 81 095 210. Закупку провели без использования электронной системы и заключили договор с ЧАО "ПМК-15" "ДУНАЙВОДСТРОЙ".

Что планируют сделать

Демонтаж старых завалов.

Возведение монолитных стен.

Проведение коммуникаций и гидропароизоляции.

Установка окон, шпаклевка и покраска стен.

Полная отделка полов.

Установка сантехники и электричества.

Установка батарей.

внутренние косметические работы;

Известно, что сад должен быть построен до 31 декабря 2025 года. В 2024 году проведут работ на сумму — 40 000 000 грн, а в 2025 — 41 095 210 грн. Отметим, что население села Таирово насчитывает всего три с половиной тысячи человек.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области к концу года решили отреставрировать секции в детском саду. Известно, что Великодолинский сельский совет готов выделить на работы более 2 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.