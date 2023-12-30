Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине без аукциона выбрали подрядчика для возведения детского сада за 80 млн arrow

На Одесчине без аукциона выбрали подрядчика для возведения детского сада за 80 млн

30 декабря 2023 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине без аукциона выбрали подрядчика для возведения детского сада за 80 млн
Место под строительство садика. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Таирово Одесской области построят новый детский сад. На дошкольное учреждение, предусматривающее 90 мест, выделили более 80 миллионов. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а тендер разместили уже во второй раз.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что известно о тендере

Заказчиком стало Государственное предприятие "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов". Первым тендером была предусмотрена сумма 81 120 240 гривен. Аукцион должен был состояться в формате открытых торгов, но они так и не состоялись из-за отсутствия предложений. 27 декабря объявили уже новый тендер, его сумма снижена на 25 000 грн, всего — 81 095 210. Закупку провели без использования электронной системы и заключили договор с ЧАО "ПМК-15" "ДУНАЙВОДСТРОЙ".

Что планируют сделать

  • Демонтаж старых завалов.
  • Возведение монолитных стен.
  • Проведение коммуникаций и гидропароизоляции.
  • Установка окон, шпаклевка и покраска стен.
  • Полная отделка полов.
  • Установка сантехники и электричества.
  • Установка батарей.
  • внутренние косметические работы;

Известно, что сад должен быть построен до 31 декабря 2025 года. В 2024 году проведут работ на сумму — 40 000 000 грн, а в 2025 — 41 095 210 грн. Отметим, что население села Таирово насчитывает всего три с половиной тысячи человек.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области к концу года решили отреставрировать секции в детском саду. Известно, что Великодолинский сельский совет готов выделить на работы более 2 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме