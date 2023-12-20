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Майже 5 мільйонів на розробку плану — на Одещині хочуть відремонтувати міст

20 грудня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Майже 5 мільйонів на розробку плану — на Одещині хочуть відремонтувати міст
Ремонт мосту. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Тендер на вибір підрядника для реконструкції мостового переходу був оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 26 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планують розроблення проєктної документації на реконструкцію мостового переходу через річку Когильник на км 139+140 автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). На це готові витратити 4 700 000 гривень. 

Які роботи необхідно провести

  • Топографо-гіодезичні роботи — вивчення місцевості та рельєфу;
  • Інженерно геологічні — вивчення грунту;
  • Розробка техніко-економічної документації; 
  • Аналіз якості земляного полотна. 

Раніше ми писали, що Служба відновлення доріг оголосила майже ідентичний тендер на ремонт мостового переходу через Аджалицький лиман. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

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