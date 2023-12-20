Майже 5 мільйонів на розробку плану — на Одещині хочуть відремонтувати міст
В Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Тендер на вибір підрядника для реконструкції мостового переходу був оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 26 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.
Що планують зробити
У тендерній документації йдеться, що планують розроблення проєктної документації на реконструкцію мостового переходу через річку Когильник на км 139+140 автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). На це готові витратити 4 700 000 гривень.
Які роботи необхідно провести
- Топографо-гіодезичні роботи — вивчення місцевості та рельєфу;
- Інженерно геологічні — вивчення грунту;
- Розробка техніко-економічної документації;
- Аналіз якості земляного полотна.
Раніше ми писали, що Служба відновлення доріг оголосила майже ідентичний тендер на ремонт мостового переходу через Аджалицький лиман.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.
Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.
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