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Почти 5 миллионов на разработку плана — на Одесчине хотят отремонтировать мост

20 декабря 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почти 5 миллионов на разработку плана — на Одесчине хотят отремонтировать мост
Ремонт моста. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Тендер по выбору подрядчика для реконструкции мостового перехода был объявлен Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 26 декабря. Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Когильник на км 139+140 автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). На это готовы потратить 4700000 гривен.

Какие работы необходимо провести

  • Топографо-гиодезические работы — изучение местности и рельефа;
  • Инженерно геологические — изучение почвы;
  • Разработка технико-экономической документации;
  • Анализ качества земляного холста.

Ранее мы писали, что Служба обновления дорог объявила почти идентичный тендер на ремонт мостового перехода через Аджалицкий лиман.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области планируется отремонтировать часть международной трассы М-15 от Одессы до села Монаши. Известно, что только на разработку сметной документации готовы потратить полтора миллиона.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

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