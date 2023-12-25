На Одещині в кінці року вирішили відремонтувати садок за два мільйони
В Одеській області під кінець року вирішили відреставрувати секції у дитячому садочку. Відомо, що Великодолинська сільська рада готова виділити на роботи понад 2 мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
За інформацією відкритого аукціону, замовником став відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, який планує витратити 2 464 135 гривень.
Що планують зробити
- гідроізоляцію стін;
- штукатурні роботи;
- фарбування стін;
- покриття сходів плиткою;
- встановлення плінтусів;
- відновлення комунікацій;
- огородження сходів.
Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 30 грудня включно. Планують завершити ремонт садочка до 31 травня 2024 року.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, у центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.
Також ми писали, що у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету.
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