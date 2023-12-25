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На Одещині в кінці року вирішили відремонтувати садок за два мільйони

25 грудня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині в кінці року вирішили відремонтувати садок за два мільйони
Дорога у Великодолинське. Фото: Великодолинська селищна громада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області під кінець року вирішили відреставрувати секції у дитячому садочку. Відомо, що Великодолинська сільська рада готова виділити на роботи понад 2 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, який планує витратити 2 464 135 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • гідроізоляцію стін;
  • штукатурні роботи;
  • фарбування стін;
  • покриття сходів плиткою;
  • встановлення плінтусів;
  • відновлення комунікацій;
  • огородження сходів. 

Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 30 грудня включно. Планують завершити ремонт садочка до 31 травня 2024 року. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у центрі Одеси знову планують відремонтувати школу за 109 мільйонів. Відомо, що міська рада оголосила повторний тендер на реконструкцію навчального закладу через те, що у першому не вдалося знайти підрядника.

Також ми писали, що у селі Холодна Балка, що на Одещині, відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету. 

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