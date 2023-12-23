На Одещині відремонтують меморіал загиблим воїнам за понад мільйон — Prozorro

Меморіал загиблим воїнам у селі Холодна Балка. Фото: facebook

У селі Холодна Балка, що на Одещині відремонтують меморіал загиблим воїнам. На роботи виділили понад мільйон гривень. Ремонт планують закінчити до нового року, а гроші візьмуть з місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що відомо про тендер

Про тендер відомо не так багато, замовником виступив Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області. Загальна сума робіт – 1 387 451 грн. Закупівлю провели 20 грудня без використання електронної системи, тобто без аукціону.

Хто проводитиме ремонт меморіалу

Роботи віддали компанії ТОВ "Дорос ЛТД", зазначимо, що тільки за цей рік вищезазначена компанія отримала два десятки тендерів на різні ремонтні роботи по області. Наразі не відомо, що саме планують зробити, оскільки технічне завдання не публікувалось.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі планують закупити нові евакуатори для потреби міста. Відомо, що на вантажні транспортні засоби мерія готова виділити майже 12 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.