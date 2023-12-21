Одеська міська рада закупить евакуатори за 12 мільйонів

Пустий евакуатор. Фото: pixabay

В Одесі планують закупити нові евакуатори для потреби міста. Відомо, що на вантажні транспортні засоби мерія готова виділити майже 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, який витратить на спецтехніку 11 800 000 гривень.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

У тендерній документації йдеться, що він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 26 грудня. А поставити автівки підрядник має до 29 грудня 2024 року. Загалом планують закупити чотири машини.

Технічні вимоги

Відомо, що це багатотонний транспорт на дизельному пальному та із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна має бути оснащена кондиціонером, гідропідсилювачем керма та мати темно-зелений колір хакі. А от року виробництва немає.

Зазначимо, що машина з подібними характеристиками вартує на ринку від півтора до двох з половиною мільйонів гривень, що перевищує вартість тендерної.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.