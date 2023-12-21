Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська міська рада закупить евакуатори за 12 мільйонів arrow

Одеська міська рада закупить евакуатори за 12 мільйонів

21 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська міська рада закупить евакуатори за 12 мільйонів
Пустий евакуатор. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують закупити нові евакуатори для потреби міста. Відомо, що на вантажні транспортні засоби мерія готова виділити майже 12 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, який витратить на спецтехніку 11 800 000 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

У тендерній документації йдеться, що він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 26 грудня. А поставити автівки підрядник має до 29 грудня 2024 року. Загалом планують закупити чотири машини.

Технічні вимоги

Відомо, що це багатотонний транспорт на дизельному пальному та із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна має бути оснащена кондиціонером, гідропідсилювачем керма та мати темно-зелений колір хакі. А от року виробництва немає. 

Зазначимо, що машина з подібними характеристиками вартує на ринку від півтора до двох з половиною мільйонів гривень, що перевищує вартість тендерної. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень. 

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі