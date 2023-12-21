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Одесский городской совет закупит эвакуаторы за 12 миллионов

21 декабря 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский городской совет закупит эвакуаторы за 12 миллионов
Пустой эвакуатор. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют закупить новые эвакуаторы для нужд города. Известно, что на грузовые транспортные средства мэрия готова выделить около 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на спецтехнику 11 800 000 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 26 декабря. А поставить автомобили подрядчик должен до 29 декабря 2024 года. Всего планируют закупить четыре машины.

Технические требования

Известно, что это многотонный транспорт на дизельном топливе и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером, гидроусилителем руля и темно-зеленым цветом хаки. А вот год производства не указан.

Отметим, что машина с подобными характеристиками стоит на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что превышает стоимость тендерной.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

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