Одесский городской совет закупит эвакуаторы за 12 миллионов

Пустой эвакуатор. Фото: pixabay

В Одессе планируют закупить новые эвакуаторы для нужд города. Известно, что на грузовые транспортные средства мэрия готова выделить около 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на спецтехнику 11 800 000 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 26 декабря. А поставить автомобили подрядчик должен до 29 декабря 2024 года. Всего планируют закупить четыре машины.

Технические требования

Известно, что это многотонный транспорт на дизельном топливе и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером, гидроусилителем руля и темно-зеленым цветом хаки. А вот год производства не указан.

Отметим, что машина с подобными характеристиками стоит на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что превышает стоимость тендерной.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.