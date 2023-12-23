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На Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам за более миллиона — Prozorro

23 декабря 2023 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине отремонтируют мемориал погибшим воинам за более миллиона — Prozorro
Мемориал погибшим воинам в селе Холодная Балка. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Холодная Балка, что в Одесской области отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют окончить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что известно о тендере

О тендере известно не так много, заказчиком выступил Отдел по имущественным отношениям, развитию и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Нерубайского сельского совета Одесского района Одесской области. Общая сумма работ – 1 387 451 грн. Закупку провели 20 декабря без использования электронной системы, то есть без аукциона.

Кто будет проводить ремонт мемориала

Работы отдали компании ООО "Дорос ЛТД", отметим, что только за этот год вышеупомянутая компания получила два десятка тендеров на разные ремонтные работы по области. Пока не известно, что именно планируют сделать, поскольку техническая задача не публиковалась.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Маяки Одесского района объявили тендер на строительство Центра безопасности граждан. Известно, что на постройку планируют выделить более 35 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе планируют закупить новые эвакуаторы для нужд города. Известно, что на грузовые транспортные средства мэрия готова выделить около 12 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

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