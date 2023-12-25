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На Одесчине в конце года решили отремонтировать садик за два миллиона

25 декабря 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине в конце года решили отремонтировать садик за два миллиона
Дорога в Великодолинское. Фото: Великодолинская поселковая община
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области к концу года решили отреставрировать секции в детском саду. Известно, что Великодолинский сельский совет готов выделить на работы более 2 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Великодолинского поселкового совета Одесского района, который планирует потратить 2 464 135 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

  • гидроизоляцию стен;
  • штукатурные работы;
  • окрашивание стен;
  • покрытие лестницы плиткой;
  • установка плинтусов;
  • возобновление коммуникаций;
  • ограждение лестницы.

Кроме того, аукцион должен пройти в формате открытых торгов, а подать предложение можно до 30 декабря включительно. Планируют завершить ремонт садика к 31 мая 2024 года.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в центре Одессы снова планируют отремонтировать школу за 109 миллионов. Известно, что городской совет объявил повторный тендер на реконструкцию учебного заведения из-за того, что первому не удалось найти подрядчика.

Также мы писали, что в селе Холодная Балка Одесской области отремонтируют мемориал погибшим воинам. На работы было выделено более миллиона гривен. Ремонт планируют окончить к новому году, а деньги возьмут из местного бюджета.

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