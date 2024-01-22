В Одессе БЭБ выявило нарушения в тендере на ремонт школьного укрытия

Укрытие в учебном заведении. Фото: БЕБ

Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушение в тендере, которое объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Читайте также:

Что известно о нарушении

Тендер на ремонт укрытия в одной из школ города выиграл подрядчик, не отвечающий его требованиям. У компании отсутствует имущество и работники соответствующей квалификации. На этот аукцион из городского бюджета планировалось выделить 24 миллиона гривен.

"В результате рассмотрения рекомендательного письма заказчик и производитель работ расторгли договор. Таким образом сотрудники Бюро предупредили растрату 24 млн грн из государственного бюджета", — говорится в сообщении ведомства.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.