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В Одессе БЭБ выявило нарушения в тендере на ремонт школьного укрытия

22 января 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе БЭБ выявило нарушения в тендере на ремонт школьного укрытия
Укрытие в учебном заведении. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушение в тендере, которое объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Что известно о нарушении

Тендер на ремонт укрытия в одной из школ города выиграл подрядчик, не отвечающий его требованиям. У компании отсутствует имущество и работники соответствующей квалификации. На этот аукцион из городского бюджета планировалось выделить 24 миллиона гривен.

"В результате рассмотрения рекомендательного письма заказчик и производитель работ расторгли договор. Таким образом сотрудники Бюро предупредили растрату 24 млн грн из государственного бюджета", — говорится в сообщении ведомства.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Одесса
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школы
аукцион
Одесская область
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Новости Одессы
укрытия
БЕБ

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