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В Одесской области планируют построить укрытие за 17 миллионов — ProZorro

25 февраля 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области планируют построить укрытие за 17 миллионов — ProZorro
Табличка направления укрытия. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В городе Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Отметим, что заказчиком стал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета, готовый потратить на строительство 16 996 867 гривен.

Власти Одесщины потратят 16 миллионов на строительство укрытия — ProZorro - фото 1
Уведомления об аукционе. Фото: скриншот.

Что планируют сделать

  • возведение стен;
  • проведение труб коммуникаций;
  • гидроизоляция;
  • установление сантехники;
  • проведение отопления;
  • установка вентиляции;
  • проведение электроэнергии;
  • установление противопожарного оповещения.

Известно, что начало аукциона состоится 1 марта. По сей день принимаются и предложения. Укрытия планируют построить на территории ЗЗСО I-III ст. №5 в городе Подольск.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Добавим, что Управление капитального строительства подписало допсоглашение с подрядчиком по ремонту Одесского районного суда. Согласно документу, работы по реконструкции здания продлены на 2024 год.

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