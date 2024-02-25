В Одесской области планируют построить укрытие за 17 миллионов — ProZorro
В городе Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Отметим, что заказчиком стал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета, готовый потратить на строительство 16 996 867 гривен.
Что планируют сделать
- возведение стен;
- проведение труб коммуникаций;
- гидроизоляция;
- установление сантехники;
- проведение отопления;
- установка вентиляции;
- проведение электроэнергии;
- установление противопожарного оповещения.
Известно, что начало аукциона состоится 1 марта. По сей день принимаются и предложения. Укрытия планируют построить на территории ЗЗСО I-III ст. №5 в городе Подольск.
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.
Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.
Добавим, что Управление капитального строительства подписало допсоглашение с подрядчиком по ремонту Одесского районного суда. Согласно документу, работы по реконструкции здания продлены на 2024 год.
Читайте Новини.LIVE!