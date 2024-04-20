В селі на Одещині переобладнають підвал на укриття за 17 мільйонів — ProZorro

Вказівка укриття біля муніципального закладу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради. Аукціон проведуть 6 травня, а підрядник, який отримає підряд, має здати роботу до 15 жовтня цього року. Загальна сума закупівлі — 17 218 423. Відзначимо, що за даними відкритих джерел, у селі Мирне проживає близько 2 500 осіб.

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями й сантехнікою. Крім цього, пофарбують стелі та порівняють стіни.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації скасували тендери, які були укладені із порушеннями у документації. Загалом комісії до бюджету вдалось повернути мільйони гривень.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Ми також писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.