В селе на Одесчине переоборудуют подвал в укрытие за 17 миллионов — ProZorro

Указание укрытия возле муниципального заведения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудуют подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление градостроительства, землеустройства и коммунального имущества Беляевского городского совета. Аукцион будет проведен 6 мая, а подрядчик, который получит подряд, должен сдать работу до 15 октября этого года. Общая сумма закупки — 17 218 423. Отметим, что по данным открытых источников, в селе Мирное проживает около 2 500 человек.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой. Кроме того, покрасят потолки и сравнят стены.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в Одесской военной администрации отменили тендеры, заключенные с нарушениями в документации. В общей сложности комиссии в бюджет удалось вернуть миллионы гривен.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и произвести там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.