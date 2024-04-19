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Одеська ОВА скасувала тендери на 6 мільйонів гривень — подробиці

19 квітня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська ОВА скасувала тендери на 6 мільйонів гривень — подробиці
Чоловік розробляє проєктну документацію.Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській військовій адміністрації скасували тендери, які були укладені із порушеннями у документації. Загалом комісії до бюджету вдалось повернути мільйони гривень.

Про це повідили у пресслужбі Одеської обласної державної адміністраці.

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За результатом роботи робочої групи "Прозорість і підзвітність" до бюджету Одеси вдалось повернути більше шести мільйонів гривень. Ці кошти мали бути виділені на недоречні тендери, проте тепер підуть на раціональні витрати.

"За результатами засідання скасовано 7 тендерних закупівель на загальну суму 6 099 054 гривень. Загальна сума зекономлених коштів складає 6 249 054 гривень", — зазначено у повідомленні.

Зокрема закупівлі по завищеним цінам генераторів, не термінові ремонти доріг, закупка дерев та інше. У відомстві зазначили, що замовники закупівель знизили очікувану вартість загалом на 150 000 грн. Окрім цього, декілька проєктів наразі призупинено. 

"Також поставлено на паузу реалізацію чотирьох проєктів на суму 3 327 401 грн. Матеріали зібрані й направлені до правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що за даними Одеської ОВА, на березень місяць в регіоні упередили розтрату більше пів мільярда гривень за час роботи програми "Прозорість і підзвітність".  В Одеській області найбільше грошей повернули завдяки скасуванню тендерів на капремонт Одеської школи №39 та Надлиманського і Дачненського навчальних закладів, а також ремонтні роботи фасаду.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові теиторії та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Ми також писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.

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