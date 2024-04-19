Одесская ОВА отменила тендеры на 6 миллионов гривен — подробности

Мужчина разрабатывает проектную документацию. Иллюстративное фото: Freepik

В Одесской военной администрации отменили тендеры, заключенные с нарушениями в документации. В общей сложности комиссии в бюджет удалось вернуть миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

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По результатам работы рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" в бюджет Одессы удалось вернуть более шести миллионов гривен. Эти средства должны были быть выделены на неуместные тендеры, однако теперь пойдут на рациональные расходы.

"По результатам заседания отменено семь тендерных закупок на общую сумму 6 099 054 гривен. Общая сумма сэкономленных средств составляет 6 249 054 гривен", — говорится в сообщении.

В частности, закупки по завышенным ценам генераторов, несрочные ремонты дорог, закупка деревьев и прочее. В ведомстве отметили, что заказчики закупок снизили ожидаемую стоимость в общей сложности на 150 тыс. грн. Кроме этого, несколько проектов приостановлены.

"Также поставлена на паузу реализация четырех проектов на сумму 3 327 401 грн. Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что по данным Одесской ОВА, на март месяц в регионе предотвратили растрату более полумиллиарда гривен за время работы программы "Прозрачность и подотчетность". В Одесской области больше денег вернули благодаря отмене тендеров на капремонт Одесской школы №39 и Надлиманского и Дачненского учебных заведений, а также ремонтные работы фасада.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и сделать там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.