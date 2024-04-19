Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская ОВА отменила тендеры на 6 миллионов гривен — подробности arrow

Одесская ОВА отменила тендеры на 6 миллионов гривен — подробности

19 апреля 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесская ОВА отменила тендеры на 6 миллионов гривен — подробности
Мужчина разрабатывает проектную документацию. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской военной администрации отменили тендеры, заключенные с нарушениями в документации. В общей сложности комиссии в бюджет удалось вернуть миллионы гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Читайте также:

Сколько вернули в бюджет

По результатам работы рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" в бюджет Одессы удалось вернуть более шести миллионов гривен. Эти средства должны были быть выделены на неуместные тендеры, однако теперь пойдут на рациональные расходы.

"По результатам заседания отменено семь тендерных закупок на общую сумму 6 099 054 гривен. Общая сумма сэкономленных средств составляет 6 249 054 гривен", — говорится в сообщении.

В частности, закупки по завышенным ценам генераторов, несрочные ремонты дорог, закупка деревьев и прочее. В ведомстве отметили, что заказчики закупок снизили ожидаемую стоимость в общей сложности на 150 тыс. грн. Кроме этого, несколько проектов приостановлены.

"Также поставлена на паузу реализация четырех проектов на сумму 3 327 401 грн. Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что по данным Одесской ОВА, на март месяц в регионе предотвратили растрату более полумиллиарда гривен за время работы программы "Прозрачность и подотчетность". В Одесской области больше денег вернули благодаря отмене тендеров на капремонт Одесской школы №39 и Надлиманского и Дачненского учебных заведений, а также ремонтные работы фасада.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и сделать там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

Одесса
тендер
Одесская область
Новости Одессы
закупки
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость