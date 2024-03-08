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Скільки Одещина зекономила на тендерах — в ОВА повідомили дані

8 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скільки Одещина зекономила на тендерах — в ОВА повідомили дані
Розробка тендерної документації. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом все більше недоречних тендерів скасовується через порушення у документації та завищені суми. За даними Одеської ОВА, в регіоні упередили розтрату більше пів мільярду гривень. 

Про це повідомляє голова Одеської ОВА, Олег Кіпер

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Скільки повернули в бюджет

Згідно даних, 509 мільйонів гривень вдалося повернути до бюджету Одеського регіону. Таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" з метою раціональних витрат цих коштів. 

"Цифра дня: + 509 000 000 гривень зекономлених коштів на тендерах", — зазначено у повідомленні.

Які тедери були скасовані

Серед скасованих напередодні тендерів, зокрема завищені ціни на мʼясо, вугілля та недоцільні послуги з охорони за мільйон гривень.

"Ці та інші тендери будуть додатково перевірені правоохоронцями. Наступного засідання очікуємо на відповіді від голів РВА", — зазначив Олег Кіпер.

  • В Одеському районі було збережено 336 341 377,15 гривень завдяки скасуванню недоречних тендерів. Зокрема, найбільше грошей повернули завдяки скасуванню тендерів на капремонт Одеської школи №39 та Надлиманського і Дачненського навчальних закладів, а також ремонтні роботи фасаду.
  • В Березівському районі найдорожчими недоречними тендерами виявились угоди на реконструкцію закладу дошкільної освіти, закупівлю дизельних генераторів та благоустрій території.
  • В Білгород-Дністровському, Подільському, Розділянському та Ізмаїлському районах найбільших збитків могли завдати тендери на закупівлю транспортних засобів та ремонт дорожного покриття.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що Одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засоби оповіщення та інформування населення.

Також ми писали, що в Одесі оголосили черговий тендер на ремонт укриття для обласного ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 22 мільйони гривень. 

Додамо, що в Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже 5 мільйонів гривень.

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