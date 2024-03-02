На Одещині запланували ремонт покрівлі сільського клубу за п'ять мільйонів

Чоловік ремонтує покрівлю. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

В Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер з пошуку підрядника оголосив Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району. Початок аукціону — 6 березня. Термін виконання робіт з капітального ремонту — 31 грудня 2024 року. У проєкті договору підряду на виконання робіт йдеться про реставрацію на вулиці Паркова, 30. Площа забудови становить 1 605 квадратних метрів.

Що планують зробити

За договором плануються такі види роботи:

Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі

Розбирання лат з брусків з прозорами

Улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі

Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар

Плівка обгорткова гідроізоляційна ПДБ

Утеплення покриттів плитами

Улаштування прокладної пароізоляції в один шар

Улаштування з листової сталі обшивки вентканалів та інше

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, Визирська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупку рекламних послуг. На піар депутатів під час війни готові витратити майже 200 тисяч гривень.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. Згодом стало відомо, що у місті хочуть побудувати ще одне укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.