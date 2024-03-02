В Одесской области запланировали ремонт кровли сельского клуба за пять миллионов

Человек ремонтирует кровлю. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН

В Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер по поиску подрядчика объявил отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Великодолинского поселкового совета Одесского района. Начало аукциона - 6 марта. Срок выполнения работ по капитальному ремонту — 31 декабря 2024 года. В проекте договора подряда на выполнение работ идет речь о реставрации на улице Парковая, 30. Площадь застройки составляет 1 605 квадратных метров.

Что планируют сделать

По договору планируются следующие виды работы:

Разборка покрытий кровли из листовой стали

Разборка лат из брусков с прозрачными

Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.

Устройство прокладной гидроизоляции в один слой

Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ

Утепление покрытий плитами

Устройство прокладной пароизоляции в один слой

Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и прочее

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, Вызырский сельский совет на Одесчине объявил тендер на закупку рекламных услуг. На пиар депутатов во время войны готовы потратить около 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений. Впоследствии стало известно, что в городе хотят построить еще одно укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.