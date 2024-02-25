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Депутати сільської ради на Одещині витратять 200 тисяч на саморекламу

25 лютого 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Депутати сільської ради на Одещині витратять 200 тисяч на саморекламу
Газети, які виписують мешканці Визирської ОТГ. Фото: lan.od.ua
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Визирська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупку рекламних послуг. На піар депутатів під час війни готові витратити майже 200 тисяч гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Депутати сільської ради на Одещині витратять майже 200 тисяч на саморекламу - фото 1
Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів. Строк подання пропозицій до 29 лютого, у цей же день пройде й сам аукціон. Загальна сума тендера — 199 000 грн. Гроші витратять на висвітлення інформації про діяльність сільського голови, депутатського корпусу громади, сільської ради та її підрозділів, оголошень, рішень, поздоровлень та некрологів. Матеріали мають бути написані упродовж 2024 року.

Які вимоги до підрядника

  • Можливість оперативно та вчасно виїжджати на заходи за заявкою Замовника (40-50 хвилин).
  • Проведення запису та написання текстів, монтаж та розміщення у газеті для інформування населення Визирської об’єднаної територіальної громади про роботу місцевої влади.
  • Виготовлення текстів українською мовою, використання професійного обладнання.
  • Матеріали повинні містити актуальну та вичерпну інформацію щодо різних сфер життєдіяльності громади та стану розв'язання нагальних питань.
  • Завдання на виконання послуг надається Виконавцю у формі електронного файлу.
  • Термін друку — 24 години з моменту надання файла з даними.
  • Забезпечення зберігання інформації щодо надрукованих послуг у електронному вигляді на серверах Виконавця та проведення супроводу архіву.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. 

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень. 

Додамо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

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