"Якби у мого сина був якісний катер, він би не загинув", — одесити мітингують проти корупції

Жінка під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 лютого, в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулицю з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту та закликали владу перестати красти кошти.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Мітинг в Одесі

В Одесі цього разу люди вишукувались вздовж проспекту Шевченка біля Одеської облдержадміністрації. Учасники акції обурені недостатньою фінансовою підтримкою Збройних Сил України та вимагають ефективнішого використання коштів для потреб армії. Загалом на мітинг прийшло майже 20 людей. Вони тримали в руках плакати з написами: "Зупиніть марафон — гроші на ЗСУ", "Усі кошти на захист країни". Містяни зазначають, що життя солдата цінніше за фарбування фасадів.

Жінка тримає в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Військові гинуть через нестачу технічних засобів

Мати загиблого військовослужбовця розповідає, що через недостачу фінансування фронту, її син загинув при форсуванні Дніпра.

"Якби у мого сина був якісний катер, він би не загинув. Уявіть собі, 8 людей у повному спорядженні на гумовому човні… Були випадки, що снайпер поцілив у катер і група солдатів просто загинула у воді. Ми закликаємо владу виділяти більше коштів на озброєння, а не на телемарафон чи Євробачення", — каже Олеся.

Жінка також закликала одеситів вийти на вулиці й разом добитися анулювання недоречних тендерів та недоцільних витрат із бюджету країни. Вона зазначила, що ситуація в країні залежить від кожного.

"Все залежить від кожного із нас. Всі хлопці, що пішли добровільно на фронт, саме від них залежало наскільки глибоко окупанти просунуться по наші країні, і в тому числі чи дійдуть до Одеси", — додала вона.

Мати військовослужбовця Олеся. Фото: Новини.LIVE

Дружина військовослужбовця Людмила вважає, що влада і суспільство зараз повинні об’єднатися у боротьбі з Росією. Щоб більше прислуховувались до потреб фронту, а не власних кишень.

"Хотілося, щоб всі згуртувались як на початку війни. А зараз всі якось окремо, і думають тільки про себе. Але не потрібно забувати, що війна триває, і вона триває, кожен день, і там гинуть люди. Їм потрібна зброя", — каже Людмила.

Дружина військовослужбовця Людмила. Фото: Новини.LIVE

Прапорці з іменами загиблих

Під час акції одесити встановили на алеї десятки прапорців. На них написані імена та позивні захисників, полеглих у війні.

Прапорці з іменами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Містяни вшанували пам’ять полеглих Героїв та подякували Захисникам України. Також під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни та необхідність декомунізації.