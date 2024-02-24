В Одесі хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих Героїв

Люди вшанували пам'ять Героїв хвилиною мовчання. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 лютого, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Містяни вшанували пам’ять полеглих Героїв та подякували Захисникам України. Також під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни та необхідність декомунізації.

Про це повідомляють кореспондент Новини.LIVE.

Хвилина мовчання

У другі роковини повномасштабного російського вторгнення декілька сотень людей зібралися в центрі Одеси та хвилиною мовчання вшанували загиблих Герої. Під час акції містяни також подякували всім захисникам, що зараз, ризикуючи своїми життями, виборюють нашу свободу.

"Сьогодні, 24 лютого — це день, коли почалась повномасштабна війна, але у нас це просто воєнний стан. Це був день, коли ми всі проснулись і не знали, що діється і що буду далі. Але насправді війна у нас почалась ще у 2014 році. Ми тут з вами для того, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв, бо вони віддали найдорожче за нас — своє життя", — зазначила організаторка мітингу.

Організаторка мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами загиблих героїв. Фото: Новини.LIVE

Гроші на ЗСУ

Під гаслом "Гроші на ЗСУ" учасники акції також висловити свою незгоду з розподілом бюджетних коштів. Десятки людей тримали в руках плакати із закликами до влади. Містяни вимагають більше грошей на дрони та інше забезпечення для ЗСУ, а не на безглузді тендери.

"Зараз всюди йдуть запроси на дрони, а місцева влада тратить мільйони на ремонт Деволанівського узвозу. Я впевнена, що наша влада робить все для того, щоб ми програли цю війну", — каже мітингувальниця Ольга.

Мітингувальниця Ольга. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на армію уже понад пів року. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Пізніше після повідомлення про скасування виділення коштів на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду, волонтерка припинила свою участь у мітингах. Та днями стало відомо, що Управління капітального будівництва підписало додаткову угоду з підрядником щодо ремонту Одеського районного суду. Згідно з документом, роботи з реконструкції будівлі продовжено на 2024 рік.

Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Перейменування вулиць

У ході акції місцеві активісти також висловили своє невдоволення щодо дерусифікації назв вулиць. Одесити наголошують, важливо, щоб наші вулиці були названі на честь наших героїв, а не тих, хто був нав'язаний радянським минулим.

"Днями відбулася чергова сесія, на якій депутати мали затвердити нові назви вулиць, серед них було й запропоновано перейменування на честь загиблого Героя, але влада так і не проголосувала за це під виглядом якихось смішних пропозицій", — заявив член ініціативної групи з перейменування вулиць Євген.

Член ініціативної групи з перейменування вулиць Євген. Фото: Новини.LIVE

Натомість член ГО "Зелений лист" Владислав Балінський заявив, що навіть якщо і депутати думають перейменовувати на честь полеглих, то це вулиці у два квартали. Здебільшого про них навіть ніхто й не знає.

"Це вже боротьба йде не перший рік. І якщо взяти наше місто, це майже єдине таке місто, де немає жодного меморіалу воїнам АТО", — зазначив активіст.

Член ГО "Зелений лист" Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, біля будівлі Одеської міської ради активісти встановили "Куб памʼяті" на честь українських військових. Таким чином громадяни вирішили нагадати депутатам про необхідність перейменувати вулиці міста, які на другий рік повномасштабної війни досі мають назви російських та радянських діячів.