Генерала Бочарова, Льва Толстого та інші — одеські депутати не затвердили нові назви вулиць

Одесити на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Депутати провалили голосування щодо перейменувань понад 100 вулиць Одеси, які підпадають під закон про деколонізацію. За рішенням міскради, було відхилено перейменування площі Льва Толстого та інших топонімів, названих на честь російських діячів.

Про це Новини.LIVE дізналися в ході засідання Одеської міської ради.

Чого вирішили залишити старі назви

Депутат Андрій Ваганов на сесії запропонував провести окреме голосування щодо перейменування вулиць на честь померлих Героїв України, аби не змінювати старі назви.

"Я спілкувався з дружиною Героя України Ігоря Бедзая. Вона проти прейменування маленької вулиці, а якої навіть немає асфальту, на ім'я легенди України, на ім'я Героя України. Стосовно цього від командування ВМС України є звернення, щоб не перейменовувати цю малесеньку вулицю на ім'я Ігоря Володимировича Бедзая", — пояснив депутат.

Ваганов зазначив, що родини померлих Героїв України надавали запити проти перейменування вул. Махачкалінської на вул. Блошка та вул. Демченко на вул. Максишко. Рішення про перейменування вулиці Генерала Бочарова на честь Героя України Владислава Бувалкіна також не було прийнято.

Якщо не дійдуть згоди

Петро Обухов наполягав на перейменуванні вулиць та закликав голову Геннадія Труханова самостійно це зробити.

"Якщо цього не буде зроблено до 27 квітня, таке право отримає голова військової адміністрації. Хотілось все-таки, щоб були назви, за які проголосували одесити й історико-топонімічна комісія", — зазначив депутат.

Нагадаємо, зранку 21 лютого біля будівлі Одеської міської ради активісти встановили "Куб памʼяті" на честь українських військових. Таким чином громадяни вирішили нагадати депутатам про необхідність перейменувати вулиці міста, які на другий рік повномасштабної війни досі мають назви російських та радянських діячів.

Також ми писали, що вперше за роки незалежності в Дунайському пароплавстві вирішили змінити російські назви суден. Перейменування зазнали 23 судна, які натомість отримали назви українських міст в окупації.