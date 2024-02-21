Куб пам'яті під одеською мерією – що вимагають активісти від депутатів

Куб памʼяті біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку біля будівлі Одеської міської ради активісти встановили "Куб памʼяті" на честь українських військових. Таким чином громадяни вирішили нагадати депутатам про необхідність перейменувати вулиці міста, які на другий рік повномасштабної війни досі мають назви російських та радянських діячів.

Журналісти Новини.LIVE побували на мітингу та дізналися головне.

Проблема перейменування вулиць

Наразі Одеса залишається одним з обласних центрів, в якому практично не обговорюється питання перейменування вулиць, названих на честь російських діячів. Особливо це проблема для центру міста, де досі можна зустріти Пушкінську або Жуковську вулиці. Активісти наголошують, що важливо, щоб наші вулиці були названі на честь наших героїв, а не тих, хто був нав'язаний радянським минулим.

"Спочатку повномасштабного вторгнення були неодноразові пропозиції до міської ради назвати вулиці на честь військових. Вони стосувалися великих знакових вулиць, тому що, на наше переконання, подвиг героїв сьогодні неоціненний. І саме великі вулиці мають бути перейменовані на їхню честь", — сказав представник одеського ветеранського хабу Артем Карташов.

Представник одеського хабу ветеранів Артем Карташов. Фото: Новини.LIVE

Які назви пропонують активісти

Крім того, у березні минулого року інститут нацпам'яті подав на розгляд до одеської міськради пропозиції про перейменування вулиць міста на честь Героїв України, які віддали своє життя. Ці варіанти були підтримані командуванням та родичами загиблих.

Одесити, які віддали життя за Україну. Фото: Новини.LIVE

Однією з пропозицій було перейменування Бочарова на Владислава Бувалкіна, проте міська рада у листопаді минулого року не ухвалила це рішення. Імена інших пʼятьох захисників, які зображені на кубі, винесли на невеличкі вулиці на околицях, а центральним надають більш абстрактних назв.

Герої, чиї імена передані на перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE

Забувати про загиблих — несправедливо

Дружина військового, який загинув при обороні Маріуполя, вважає, що таке рішення несправедливе — герої не можуть іменувати якісь маленькі вулиці.

"Мені не подобається все, що відбувається. Важко передати всі почуття. А сину ще важче на це дивитися, адже він зараз на фронті і вважає, що це дуже важливо. Військові зараз чекають розуміння та віддачі від цивільних", — каже дружина загиблого військового Наталія Танцюра.

Дружина загиблого військового. Фото: Новини.LIVE

Бійці з Одеси, які загинули на фронті. Фото: Новини.LIVE

Активісти зазначають, що будуть добиватися справедливості та виконання Закону доти, доки міським головою не буде ухвалено рішення про перейменування усіх вулиць на честь героїв України. Також памʼятний куб стоятиме біля міської ради та буде своєрідним нагадуванням депутатам про те, завдяки кому вони мають змогу сьогодні працювати.