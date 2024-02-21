Куб памяти под одесской мэрией – требующие активисты от депутатов

Куб памяти возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром у здания Одесского городского совета активисты установили "Куб памяти", в честь украинских военных. Таким образом, граждане решили напомнить депутатам о необходимости переименовать улицы города, которые на второй год полномасштабной войны до сих пор имеют названия российских и советских деятелей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на митинге и узнали главное.

Проблема переименования улиц

В настоящее время Одесса остается одним из областных центров, где практически не обсуждается вопрос переименования улиц, названных в честь российских деятелей. Особенно это проблема для центра города, где до сих пор можно встретить Пушкинскую или Жуковскую улицы. Активисты подчеркивают, что важно, чтобы наши улицы были названы в честь наших героев, а не тех, кто был навязан советским прошлым.

"Сначала полномасштабного вторжения были неоднократные предложения в городской совет назвать улицы в честь военных. Они касались больших знаковых улиц, потому что, по нашему убеждению, подвиг героев сегодня неоценим. И именно великие улицы должны быть переименованы в их честь", — сказал представитель одесского ветеранского хаба Артём Карташов.

Представитель одесского хаба ветеранов Артём Карташов. Фото: Новини.LIVE

Какие названия предлагают активисты

Кроме того, в марте прошлого года институт нацпамяти подал на рассмотрение в одесский горсовет предложения о переименовании улиц города в честь отдавших свою жизнь Героев Украины. Эти варианты были поддержаны командованием и родственниками погибших.

Одесситы, отдавшие жизнь за Украину. Фото: Новини.LIVE

Одним из предложений было переименование Бочарова во Владислава Бувалкина, однако городской совет в ноябре прошлого года не принял это решение. Имена других пятерых защитников, изображенных на кубе, вынесли на небольшие улицы на окраинах, а центральным дают более абстрактные названия.

Герои, чьи имена переданы на переименование улиц. Фото: Новини.LIVE

Забыть о погибших — несправедливо

Жена военного, погибшего при обороне Мариуполя, считает, что такое решение несправедливо — герои не могут именовать какие-нибудь маленькие улицы.

"Мне не нравится все, что происходит. Трудно передать все чувства. А сыну еще труднее на это смотреть, ведь он сейчас на фронте и считает, что это очень важно. Военные сейчас ждут понимания и отдачи от гражданских", — говорит жена погибшего военного Наталья Танцюра.

Жена погибшего военного. Фото: Новини.LIVE

Бойцы из Одессы, погибшие на фронте. Фото: Новини.LIVE

Активисты отмечают, что будут добиваться справедливости и выполнения Закона, пока городским головой не будет принято решение о переименовании всех улиц в честь героев Украины. Также памятный куб будет стоять возле городского совета и будет своеобразным напоминанием депутатам о том, благодаря кому они могут сегодня работать.