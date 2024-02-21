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Генерала Бочарова, Льва Толстого и другие — одесские депутаты не утвердили новые названия улиц

21 февраля 2024 20:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Генерала Бочарова, Льва Толстого и другие — одесские депутаты не утвердили новые названия улиц
Одесса на улицах города. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутаты провалили голосование по переименованию более 100 улиц Одессы, подпадающих под закон о деколонизации. По решению горсовета было отклонено переименование площади Льва Толстого и других топонимов, названных в честь российских деятелей.

Об этом Новости.LIVE узнали в ходе заседания Одесского городского совета.

Чего решили оставить старые названия

Депутат Андрей Ваганов на сессии предложил провести отдельное голосование по переименованию улиц в честь умерших Героев Украины, чтобы не менять старые названия.

"Я общался с женой Героя Украины Игоря Бедзая. Она против преименования маленькой улицы, а которой даже нет асфальта, по имени легенды Украины, по имени Героя Украины. Относительно этого от командования ВМС Украины есть обращение, чтобы не переименовывать эту крошечную улицу по имени Игоря Владимировича Бедзая ", — объяснил депутат.

Ваганов отметил, что семьи умерших Героев Украины предоставляли запросы против переименования ул. Махачкалинской на ул. Блошко и ул. Демченко на ул. Максишко. Решение о переименовании улицы Генерала Бочарова в честь Героя Украины Владислава Бувалкина также не было принято.

Если не придут к согласию

Петр Обухов настаивал на переименовании улиц и призвал главу Геннадия Труханова самостоятельно это сделать.

"Если это не будет сделано до 27 апреля, такое право получит глава военной администрации. Хотелось все-таки, чтобы были названия, за которые проголосовали одесситы и историко-топонимическая комиссия ", — отметил депутат.

Напомним, утром 21 февраля у здания Одесского городского совета активисты установили " Куб памяти " в честь украинских военных. Таким образом, граждане решили напомнить депутатам о необходимости переименовать улицы города, которые на второй год полномасштабной войны до сих пор имеют названия российских и советских деятелей.

Также мы писали, что впервые за годы независимости в Дунайском пароходстве решили сменить русские названия судов. Переименование претерпели 23 судна, которые получили названия украинских городов в оккупации.

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